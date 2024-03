El Obradoiro recibe en Santiago al Barcelona, "el mejor equipo de la liga en el aspecto ofensivo"

El Monbus Obradoiro se prepara para recibir este domingo a un gigante europeo como es el Barcelona. Tras la victoria en el derbi, los hombres de Moncho Fernández solo piensan en seguir sumando para escapar de la zona baja sin importar el rival, porque el Multiusos Fontes do Sar debe ser un fortín para los compostelanos. Pese a todo, el técnico deberá de afrontar este compromiso en casa sin alguno de sus hombres.

El preparador santiagués, en su rueda de prensa previa, señaló que Sasha Kovliar no estará disponible: "La semana empezó con la mala noticia de la lesión a medio-largo plazo de Sasha, que tiene un problema en un metatarsiano cuya evolución depende de que se reduzca la inflamación, el dolor y demás. Lógicamente, no ha podido entrenar ni va a estar en el partido. También con repercusiones Rigo (Mendoza), que no pudo entrenar los dos primeros días por un problema en un tendón del tibial. Ya se ha reincorporado al equipo y el resto bien".

Moncho también habló sobre el impacto anímico del derbi, señalando que estan "muy contentos, pero creo que tenemos que dejarlo ya al margen. Ya tuvimos tiempo de sobra para disfrutar y, ahora, ya estamos focalizados absolutamente lo que viene por delante".

Ahora espera a un Barça que ve como un arsenal en ataque: "Son el mejor equipo de la liga en el aspecto ofensivo. El mejor en tiros de dos, en tiros de tres y en rebote de ataque. Están jugando un ritmo muy alto y son un equipo muy potente. Ese es el Barça que esperamos, un equipo con muchas posibilidades tácticas, con muchas estructuras y con muchos focos de anotación".

(Habrá ampliación)