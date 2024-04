Santiago presenta el Campeonato de España Cadete Femenino de baloncesto con Miguel Méndez

Santiago acogerá uno de los grandes eventos del baloncesto nacional. Compostela será la sede del Campeonato de España Cadete Femenino, donde 32 equipos se reunirán para pelear por el título y ofrecerán un gran espectáculo en la capital gallega, algo que no ha pasado inadvertido para Miguel Méndez, seleccionador absoluto español.

El técnico se acercó al Pazo de Raxoi junto a Julio Bernárdez, presidente de la Federación Gallega de Baloncesto (FGB), y de Iris Díaz, colegiada gallega de categorías nacionales, para presentar el evento, siendo recibidos por Pilar Lueiro, concejala de deportes del Concello de Santiago.

La primera en tomar la palabra sería la edil de deportes, quien agradeció la confianza de la FGB y destacó la importancia de estos eventos para la ciudad “non só pola repercusión económica, senón sobre todo porque inciden nun aspecto fundamental como é o impulso do deporte base, sendo un escaparate para as máis e os máis pequenos transmitindo os valores do esforzo, respecto e superación”.

Además, se lanzó a animar a Compostela a disfrutar del torneo por ser “unha auténtica celebración do deporte e de todos os seus aspectos positivos, convertendo Santiago no escenario perfecto para dar a visibilidade que merece o deporte e especialmente o feminino”, contribuyendo a “superar a fenda de xénero e avanzar en políticas de igualdade tamén a través do deporte”.

Por su parte, Bernárdez destacó “la importancia de visibilizar el deporte femenino y las gestiones deportivas femeninas que hacen posibles los eventos”, personificando este valor en la figura de la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, quien realizo la apuesta de realizar tres Campeonatos de España en Galicia.

El máximo mandatario del baloncesto gallego mostró su agradecimiento por la concesión de estos tres eventos, que se consolidan como un hecho histórico para la FGB y para Compostela, ya que “vamos a contar con 32 equipos, con más de 600 participantes directos y con una media de 3.000 personas alrededor de todo este evento, porque cuantas más jóvenes son las categorías más repercusión tienen en el ámbito local.”

También aseguró que Compostela tendrá “un retorno económico de más de 300.000 euros” por acoger la competición por todas las personas que acudirán a la capital gallega

A continuación, Miguel Méndez sería el siguiente en pronunciarse, celebrando que Galicia pueda vivir este tipo de torneos de deporte de formación, palabra a la que dio mucho valor porque son “lo que antes se mal llamaban las categorías inferiores y ahora tienen un término mucho más apropiado“.

“Esto es formación y educación. Partiendo de la exigencia que da una competición, pues seguir educando y seguir formando, en este caso a niñas. Y también el término visibilidad me gusta que se haya hecho en esta mesa, porque los que trabajamos en el deporte femenino estamos muy necesitados de visibilidad y de referentes para que cada vez haya más árbitras, más entrenadoras y más mujeres tirando del carro de lo que debe ser el deporte de formación femenina”, agregaba.

Finalmente, Díaz recordó una experiencia pasada para dar valor a este evento: “tuve la suerte de participar en un Campeonato Cadete Femenino el año pasado, es un torneo muy bonito, con jugadoras que ya tienen mucha calidad y creo que se va a disfrutar mucho en la ciudad”

Cuando y donde se jugará

El Campeonato de España Cadete Femenino de Santiago se celebrará entre el 19 y el 25 de mayo en los pabellones del Restollal, Fontiñas y de Santa Isabel, siendo este último el que vivirá la final. La capital gallega recibirá a 32 equipos, de los cuales tres serán de los gallegos que se logren clasificar durante este mes, y disfrutará de hasta 66 partidos.