Yulimar Rojas se pierde los Juegos Olímpicos por una lesión en el tendón de Aquiles

La atleta venezolana Yulimar Rojas, vigente campeona olímpica de triple salto y plusmarquista mundial, se perderá los Juegos Olímpicos de París 2024 después de lesionarse el tendón de Aquiles de la pierna izquierda mientras entrenaba, por lo que no podrá defender su oro.

"A mi país, Venezuela, a la familia del Movimiento Olímpico y deportivo, especialmente a mis seguidores; quiero informarles que no podré participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Con mucho dolor y tristeza les quiero contar que entrenando, a la recepción de un salto, tuve un dolor intenso que se traduce a una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo. Mi corazón está roto también y quiero disculparme por no poder representarlos en París 2024", señaló en un comunicado.

Rojas, de 28 años, fue intervenida este jueves en la Clínica CEMTRO, una operación liderada por el doctor Pedro Guillén, especialista en traumatología y cirugía, apoyado por el doctor Tomás Fernández.

"Han sido horas muy complejas, en las que me he cuestionado y he analizado el porqué ha sucedido esto. Sin embargo entiendo que, en los designios de Dios, nosotros solo somos instrumentos de su voluntad. Hoy me siento muy afectada emocionalmente por no poder representarlos, el deseo de defender mi título olímpico me entusiasmaba enormemente pero hoy me toca parar, entender esto, recuperarme y volver con mucha fuerza para continuar volando juntos", indicó.

En los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, Yulimar Rojas conquistó la medalla de oro con una marca de 15,67 con la que batía el récord del mundo. La portuguesa Patricia Mamona se adjudicó la plata y la española Ana Peleteiro, compañera de entrenamientos de Rojas con Iván Pedroso, el bronce.

Rojas se perdió también en marzo los Mundiales de atletismo en pista cubierta de Glasgow (Escocia) para centrarse en la temporada al aire libre de cara a los Juegos. El podio lo coparon la dominiquesa Thea LaFond, oro; la cubana Leyanis Pérez, plata; y Peleteiro, bronce.

Además, la campeona olímpica agradeció a sus más allegados las muestras de apoyo recibidas. "Quiero agradecer a mi familia y a todo mi equipo de trabajo, quienes en estos momentos no se han separado de mí tratando de hacer entender la situación tan compleja por la que atravieso. También les expreso mis agradecimientos a las instituciones deportivas de Venezuela por todo el apoyo", indicó.

"Les deseo mucho éxito a nuestra delegación venezolana en París 2024, desde ya estoy muy orgullosa de ustedes, y a mis compañeras de pista, que den el máximo por alcanzar también la gloria. Nos vemos pronto, con los mismos sueños y ganas", finalizó.