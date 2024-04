Sergi Roberto sale a sepultar el conflicto Gündogan-Araujo: "Gundo lo hizo sin mala intención, estamos todos unidos"

El capitán del Barça ejerció de capitán. Diplomático estuvo Sergi Roberto. "Estamos todos muy unidos, en el vestuario no hay ningún problema", repitió varias veces. Diplomático y conciliador apareció el líder del grupo azulgrana para enterrar lo antes posible el clima de tensión que ha generado la discusión pública entre Gündogan, quien denunció errores individuales en la derrota europea con el PSG, y Araujo, quien prefirió refugiarse en sus "códigos y valores" para no responderle.

Aunque con esa respuesta del uruguayo ya quedaba dicho todo porque hay silencios que son más elocuentes que multitud de palabras. Y a 48 horas del clásico con el Madrid, donde el Barça debe ganar para mantener vivas sus esperanzas de alcanzar algún título (reduciría de ocho a cinco la distancia respecto al líder) emergió la figura y la voz del capitán azulgrana.

"Al final las declaraciones han sido más todo ruido externo que un problema dentro del vestuario", ha recordado Sergi Roberto en declaraciones a Movistar +, apelando, de nuevo, al enemigo exterior de la prensa, siguiendo así la tesis que suele emplear Xavi, su entrenador.

Araujo es expulsado tras una polémica jugada con Barcola en la primera mitad del Barça-PSG en Montjuïc. / JORDI COTRINA

"Nosotros estamos muy unidos. Al final, Gundo lo que hizo fue explicar lo que pasó en el partido, pero sin ninguna intención de señalar a nadie ni con mala idea",añadía el capitán, insistiendo, en todo momento, en proyectar una imagen de unidad del vestuario, justo a pocas horas de librar el duelo que puede determinar si acaba (o no) la temporada en blanco.

Segunda andanada

"Desde que llegó, Gundo lo único que ha hecho en el vestuario ha sido sumar y ayudar", afirmaba Sergi Roberto para proteger a su compañero, recién llegado esta temporada del Manchester City. Reforzaba así la imagen del capitán de Alemania, que tras el clásico de la primera vuelta, con la derrota por 1-2, tuvo una intervencion discutida cuando lamentó no haber encontrado un vestuario "más enfadado y depcionado". En esta segunda andanada, Araujo se sintió directamente aludido.

"No hay nada más. No busquen problemas donde no los hay. El equipo está muy unido”, reiteraba el capitán del Barça. “Lo que ha pasado ahora no va a cambiar nada porque estamos muy unidos", subrayaba una y otra vez, negando que el incidente puede generar alguna repercusión. El equipo, garantizó Sergi Roberto "está preparado" para afrontar la visita al Bernabéu y mitigar el dolor de la eliminación de la Champions ante el PSG.

"No es necesaria ninguna reunión, estamos todo el día juntos. Claro que se hablado, por supuesto, pero más que nada por el ruido externo y para aclarar que no hay ningún problema entre nadie. Somos una familia y, al final, el problema es este: que después de una eliminación de Champions siempre hay y habrá ruido, y más en este club. Hay mucho ruido, pero Gundo no lo hizo con mala intención, ni mucho menos", insistió Sergi Roberto, que rebatió la existencia de una crisis interna: "He leído que el vestuario está dividido y ni mucho menos".