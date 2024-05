Laporta se ve con Xavi y le emplaza a hablar al concluir la Liga

Después de varios días rehuyendo el cara a cara, Joan Laporta se vio con Xavi al concluir el encuentro con victoria contra el Rayo. Lo hizo una vez el entrenador hubiera pasado por un intenso cuestionario en rueda de prensa sobre su futuro. Laporta, acompañado de su séquito habitual, mantuvo una reunión breve en la que emplazó al técnico a reunirse una vez concluya la Liga, el próximo fin de semana.

Como es costumbre, Laporta bajó al vestuario a la finalización del partido y se vio con Xavi. Le acompañaban el director deportivo, Deco, el vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, el directivo Joan Soler y su asesor sin cargo, Alejandro Echevarría. Cinco minutos, quizá un poco más, y después se fueron todos repartidos en tres coches.

Las cosas han cambiado

Fue un encuentro corto pero Xavi debió hacerse una idea de que lo publicado en los últimos días sobre su despido va en serio. No fue el encuentro jovial y distendido que caracterizan los post-partidos saldados con victoria. No le hizo falta al presidente ratificar o desmentir el ruido ambiental sobre su destino. Las cosas han cambiado respecto a hace tres semanas cuando ambos se abrazaron y emocionaron en la Ciutat Esportiva para anunciar la continuidad.

Desde el club se pretende que durante la próxima semana no se produzcan más noticias respecto al futuro de Xavi en el Barça. Se quiere que la atención se centre en el Barça femenino, a una semana hoy de la oportunidad de conquistar de nuevo la Champions.