El sufrimiento de Badosa: "Me levanto con miedo de si podré volver a competir"

Después de un año negro, lleno de lesiones y desilusiones, Paula Badosa se siente capaz de competir de nuevo, a pesar de los problemas físicos que la han martirizado. Su última actuación en Roma le da fuerza para afrontar Roland Garros (torneo que hace un año no pudo disputar por culpa de una fractura de estrés en su cuarta vértebra lumbar), donde este domingo debutará ante la británica Katie Boulter (26 mundial). No ha tenido suerte en el sorteo. Si supera la primera ronda podría cruzarse con Aryna Sabalenka, su amiga y número 2 mundial.

La tenista catalana, ahora 126 mundial, ya es feliz por estar en París y por recuperar, además, su relación con Stefanos Tsitsipas, después de una ruptura de un par de meses, los dos agobiados por su situación personal.

“La relación va muy bien. Es parte de mi vida privada. Ha sido muy pública y la gente es normal que pregunte, pero lo queremos llevar más a lo privado porque es difícil combinarlo”, decía este sábado en Roland Garros. Y Tsitsipas confirmó: "Hemos vuelto a conectar. La relación que tengo con Paula es completamente diferente a cualquier otra relación que haya tenido en el pasado, es mi persona y nos entendemos".

Una lesión desesperante

Se siente Badosa preparada para saltar a la pista, aunque asegura no estar en perfectas condiciones, pero lo asume. “Sufro bastante emocionalmente cuando me levanto con miedos de si podré seguir haciendo esto y cuánto tiempo”, asegura.

La lesión que arrastra en la espalda le impidió jugar ya el año pasado. “No hay una solución. Es una lesión complicada. Yo sigo con inyecciones para que vaya desinflamándose. Necesito un tratamiento más especial después de Roma. Y hablo con los médicos cada día para saber cómo regularlo. Es un un coñazo. Me gustaría estar como antes de la lesión. Quiero unos mínimos, pero cada torneo es distinto y ante eso hacer lo que pueda porque tampoco depende de mí”, asegura.

Nadal, su inspiración

A sus 25 años, Badosa está dispuesta a seguir la batalla a pesar del sufrimiento. “Me gusta jugar en pistas llenas y poder luchar por los títulos”, reconoce la tenista que se inspira en Rafael Nadal para afrontar su situación. “¿Última vez de Nadal aquí? Recuerdo perfectamente la primera vez que ganó aquí. Es el espejo en el que me he mirado siempre, por la lucha, por su capacidad mental. Para mí y todos los que llegamos en la siguiente generación ha sido una inspiración. Me da mucha pena que pueda ser su última vez. Me gustaría disfrutar de él muchos más años, pero el tiempo pasa. Si es la última vez, que la disfrute como se merece. Aunque con Rafa nunca se sabe y puede hacer un gran torneo y no le sorprendería a nadie.