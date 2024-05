Lucas: "Nunca pensé que podría vivir lo que estoy viviendo. Ni en mis mejores sueños"

Lucas Vázquez puede conquistar en Wembley su quinto título de Champions, uno menos solo que Nacho, Carvajal, Modric o Kroos. El gallego se ha hecho con un hueco en la plantilla convenciendo a un Ancelotti que ha pedido al club su renovación. Un jugador que siempre suma, tanto dando descanso a Carvajal en el lateral, como en labores ofensivas, donde este curso ha sumado tres goles muy importantes y ha repartido seis asistencias. Una aportación en ataque que le ha valido el sobrenombre de ‘Cafucas’, jugando con su nombre y con el del exuberante lateral brasileño Cafu. A sus 32 años se ha quedado a las puertas de ir a la Eurocopa, algo que, sin embargo, no empañará una de sus mejores temporadas como futbolista del Real Madrid.

Lucas, ¿si hay tanda de penaltis en Wembley te animarás a lanzarlo?

¡Ja, ja, ja! Espero resolver la final antes de la tanda de penaltis.

¿Cuál es la clave para estar tan tranquilo como lo estuviste en la tanda de Manchester o la de Milán?

Tener confianza y pensar que va a entrar el balón. Gracias a Dios ha salido bien y espero que siga siendo así.

¿Qué balance haces de esta temporada que toca a su fin?

Hemos tenido que trabajar mucho para llegar hasta aquí durante la temporada. Esta es una semana muy bonita de disfrutar y trabajar para llegar de la mejor forma posible al partido del sábado.

¿Y qué mensajes le das a la afición que os va a apoyar en Londres y desde sus casas?

Que vamos a hacer todo lo que podamos para traer de vuelta la Champions al Bernabéu. Hemos trabajado mucho durante todo el año y con el apoyo y la confianza de la afición espero que podamos conseguir este objetivo

¿Lucas pensaba cuando era canterano del Real Madrid que llegaría a vivir estas finales y estos títulos?

Cuando estaba en la cantera nunca pensé que podría vivir lo que estoy viviendo ahora, ni en mis mejores sueños. Ha sido todo muy bonito, está siendo muy bonito. Y ya que se ha dado así vamos a seguir trabajando para que siga siéndolo así.

¿Supone un aliciente para el vestuario que Kroos cuelgue las botas en el club ganando otra Champions?

Poder acabar tu carrera en el Real Madrid jugando una final de la Champions y poder ganarla sería increíble- Y si hay un futbolista que se lo merece es Toni Kroos. A nivel deportivo todos sabéis de su importancia, pero a nivel humano dentro del vestuario es un tío espectacular que siempre es un ejemplo para todos porque trabaja como el que más y tiene unos valores impresionantes.

¿En qué ha cambiado el Lucas de hace ocho años que estuvo en la final de Milán y el que va a jugar la final de Wembley?

Te diría que tengo la misma ilusión y las mismas ganas. Está claro que tengo más experiencia, pero estas semanas se viven de la misma forma, con una ilusión tremenda por traer La Decimoquinta.

¿Cuáles han sido los momentos más complicados de la temporada?

En la Champions, el partido contra el Bayern en casa, que se nos puso cuesta arriba. Pero el equipo demostró otra vez un carácter increíble, con ese afán por querer darle la vuelta. Y también que fue muy complicado el partido del City en Manchester, que fue un partido diferente porque hicimos un encuentro mucho más defensivo de lo que estamos acostumbrados. El equipo sufrió cuando tocaba y al final tenemos el premio de estar aquí ahora.

¿Llega el Real Madrid a Wembley en el mejor momento de la temporada?

Creo que tenemos que intentar seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo durante todo el año. El equipo ha demostrado una regularidad muy buena a lo largo de la temporada. Hemos creado un equipo muy fuerte con una dinámica muy buena, de muchos partidos sin perder. Y todo eso ha hecho que el equipo esté con confianza para ganar la Champions

¿Pesa más la camiseta del Real Madrid que la de otros equipos?

No sabría decirte. Pero sí hemos vuelto a demostrar ese carácter que nos lleva a no rendirnos nunca, de siempre querer ir a por la victoria. En los momentos críticos el equipo siempre ha dado un plus de competitividad, ha hecho un trabajo increíble y estamos muy contentos de estar donde estamos ahora.