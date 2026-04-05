La Copa Máis Enerxía se consolida en el fútbol base femenino

La Copa Máis Enerxía ha cerrado este fin de semana su segunda edición confirmando el éxito de una iniciativa que continúa ganando peso dentro del calendario deportivo gallego e internacional. Durante tres jornadas —jueves, viernes y sábado—, las instalaciones de A Madroa se convirtieron en el epicentro del fútbol base femenino, reuniendo a cerca de mil jugadoras y alrededor de 3.000 asistentes en un ambiente marcado por el deporte, la convivencia y el apoyo a la cantera.

Organizada por el RC Celta en colaboración con la comercializadora de luz y gas Máis Enerxía, la competición ha experimentado un notable crecimiento respecto a su primera edición, tanto en número de equipos como en asistencia. En total, cerca de 50 conjuntos —procedentes de distintos puntos de Galicia, Portugal y otros territorios como León— participaron en un torneo que acogió cerca de 100 partidos en las categorías alevín, infantil y cadete.

Equipos Copa Máis Enerxía. / FdV

Entre los equipos participantes destacaron clubes de referencia como el FC Porto o el FC Famalicão, junto a entidades gallegas como el Racing Club Ferrol, el Victoria CF de A Coruña y el Victoria FC de Santiago de Compostela, que tuvieron protagonismo especialmente durante la jornada del viernes, reforzando el carácter autonómico del torneo.

Más allá de la competición, la Copa Máis Enerxía volvió a destacar por su firme compromiso con el desarrollo del fútbol femenino desde la base. Se trata, a día de hoy, de un torneo único centrado exclusivamente en jugadoras de cantera, lo que lo convierte en una iniciativa pionera y en una plataforma clave para impulsar el talento emergente.

Partido Copa Máis Enerxía. / Jose Lores

El evento se desarrolló en un entorno inmejorable, con buen tiempo, gran ambiente familiar y una destacada implicación de equipos, cuerpos técnicos y aficiones. Valores como el esfuerzo, el compañerismo y el trabajo en equipo marcaron tres días de intensa actividad deportiva.

La implicación de Máis Enerxía como patrocinador principal y socio energético del Grupo RC Celta ha sido fundamental para el crecimiento de la competición.«Para Máis Enerxía, apoyar la Copa supone apostar por el futuro del fútbol femenino desde su base. Ver el crecimiento de esta segunda edición y la respuesta de las familias, clubes y jugadoras confirma que iniciativas como esta son necesarias y tienen un impacto real en el desarrollo del deporte femenino. Además, demuestra que es posible liderar presente y futuro desde aquí, desde Galicia», señalan desde la compañía energética.

Tras la excelente acogida de esta segunda edición, la Copa Máis Enerxía reafirma su vocación de continuidad y crecimiento, con el objetivo de consolidarse como un referente nacional en el ámbito del fútbol base femenino. Una iniciativa que responde a una demanda real y que contribuye a seguir abriendo camino para las futuras generaciones de futbolistas.