El director general de Endesa Noroeste, Miguel Temboury, ha afirmado este jueves que la compañía prevé generar 750 nuevos empleos industriales y mantener otros 551 en la planta de Alcoa en San Cibrao (Lugo) con los proyectos derivados del despliegue de 599 megavatios eólicos en el norte de Galicia. Así lo ha expuesto en una jornada de debate en As Pontes (A Coruña), organizada por el Instituto de Transición Justa, en la que el representante del grupo energético ha detallado el alcance del Plan Futur-e, programado por la firma ante el cierre de su central térmica en la villa pontesa. Sobre su clausura, ha precisado que durante el invierno "no se ha requerido en gran medida la operación central porque no ha sido necesaria" y ha señalado que podría concretarse en los próximos meses.

Temboury ha reivindicado el acuerdo de Endesa con Sentury Tire para suministrarle electricidad de origen eólico para su nueva fábrica de neumáticos en As Pontes, que espera crear 750 puestos de trabajo directos. La compañía china levantará la factoría en una parcela de 26 hectáreas que puso a su disposición la propia empresa eléctrica e invertirá 477 millones de euros para su apertura. Por su parte, la empresa del grupo italiano Enel destinará otros 229 millones de euros a la construcción de los parques eólicos que alimentarán a las nuevas dependencias industriales. En relación a la continuidad de Alcoa, Miguel Temboury ha incidido en su pacto de suministro, que permitirá que el recinto lucense cubra hasta un 33 % de sus necesidades y por el que Endesa integrará y gestionará la energía de otros proveedores de la planta de San Cibrao. "La electricidad procederá de una cartera de proyectos eólicos que entrarán en operación en 2024: los 450 megavatios eólicos de la comarca de As Pontes, calificados como vertebradores por la Xunta y de tramitación de la Administración central, y otros 149 de la zona de Belesar, de tramitación autonómica", ha apostillado. Según el directivo, los nuevos parques eólicos previstos redundarán en el sostenimiento de 214 puestos de trabajo directos, mientras que en la fase de construcción se precisarán más de 1.800 empleados.