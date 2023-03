El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado del vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, se reunió ayer en Santiago con el presidente del Grupo Sentury, Qin Long. Un encuentro que el mandatario gallego aprovechó para poner en valor el compromiso con la comunidad demostrado por el grupo chino a través de la implantación de la futura planta de neumáticos en As Pontes. Durante la cita se evaluó el estado de tramitación de esta iniciativa que, además, es uno de los cuatro proyectos industriales estratégicos declarados por la Xunta. Entre otras ventajas, esta figura supone carácter prioritario de tramitación, así como la reducción a la mitad de los plazos establecidos en el procedimiento. Rueda trasladó todo el apoyo al alcance de las competencias de la Administración autonómica, que tal y como señala la propia Xunta está haciendo un gran esfuerzo en el ámbito de la agilización y la simplificación para la captación de inversiones, para acompañar a Sentury en todo el proceso de instalación en Galicia con el objetivo de que pueda iniciar este año su construcción. La empresa asiática, que cotiza en la bolsa de Shenzen, ya opera en España con la sociedad Sentury Tire (Spain) SL, que fue constituida en julio del año pasado en Madrid para trasladarse posteriormente al polígono de Penapurreira, en As Pontes. El proyecto para As Pontes se enmarca en el plan estratégico 833plus del grupo.