Mientras sigue a la espera de recibir financiación de los fondos Next Generation para materializar el proyecto de fábrica de fibras textiles que proyecta levantar en Palas de Rei (Lugo), la compañía lusa Altri e Impulsa Galicia recibieron el aplauso de Bruselas tras presentar los detalles de la iniciativa ante la Comisión Europea. “Salieron muy satisfechos de la reunión. Les felicitaron por la dimensión y el carácter pionero de una iniciativa que convertirá a Europa en referente de economía circular en el textil”, trasladaron ayer a este periódico fuentes de la sociedad público privada.

A la reunión asistieron la directora ganaral de Impulsa Galicia, Enyd López; el consejero delegado de Altri, José Pina y el vicepresidente del comité ejecutivo de la multinacional, Carlos Van Zeller; mientras por parte de las Comisión Europea acudieron Emmanuelle Maire, responsable de la unidad de Economía Circular, Producción Sostenible y Consumo del departamento de Medio Ambiente, y José María Ramos Florido, de la Dirección General de Medio Ambiente. Con una inversión superior a los 800 millones de euros, se estima que el centro creará 2.500 puestos de trabajo directos e indirectos cuando esté en pleno funcionamiento y generará sinergias con otros sectores clave de la economía gallega, como el forestal y el textil.

Se trata de un proyecto tractor basado en la transformación de la madera en fibra textil bajo principios de sostenibilidad y circularidad. Se cerrará así el círculo vital de la madera en Galicia y se fabricarán en la comunidad unas 200.000 toneladas anuales de fibra textil sostenible, utilizando como materia prima principal madera certificada procedente de nuestros bosques, así como residuo textil. Se trata de una iniciativa pionera a nivel europeo ya que integrará en un único proceso la producción de pulpa y fibra, además del uso del residuo textil.

La papelera portuguesa Altri, uno de los principales productores europeos de fibras celulósicas, es el socio industrial escogido que costeará el diseño y desarrollo de la iniciativa hasta llevarla al momento de la inversión. Conforme vaya avanzando el proyecto, explorará alianzas con toda la cadena de valor del sector forestal gallego. Tras anunciar Palas de Rei como el emplazamiento escogido para implantar el complejo fabril, la firma avanza en el estudio de impacto ambiental, el proyecto de ingeniería, la viabilidad económica, la financiación y acceso a los fondos de la UE. Más de un centenar de ingenieros de varias partes del mundo trabajan en el proyecto y la compañía cuenta con una sede permanente en la ciudad de A Coruña, en donde hay una docena de empleados.

Impulsa Galicia, por su parte, tiene encomendado el desarrollo de iniciativas empresariales tractoras que incidan en la dinamización, progreso y transformación de la economía gallega a través de un modelo verde y digital. Creada en abril de 2021 por la Xunta (40 %), Abanca (38 %), Reganosa (12 %) y Sogama (10 %), nació con el objetivo de incentivar la actividad productiva de la comunidad a partir de la captación de inversiones, la incorporación de socios y la colaboración entre instituciones públicas y privadas para la posterior puesta en marcha y consolidación de propuestas empresariales. La sociedad se centra en aquellas iniciativas con capacidad de transformación sectorial y con un alto impacto sobre la productividad, el empleo y el territorio y que serán generadoras de un efecto arrastre sobre todo el tejido productivo con el objetivo de impulsar la transformación digital y ecológica en a nivel autonómico.

Proyecto estratégico

La Xunta declaró estratégico el plan de Altri en Palas el pasado 29 de diciembre en el último Consello de 2022. Tras aquella cita, el titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, puso el foco en el Gobierno central y advertió que el proyecto necesita de fondos Next Generation, de los que todavía no hay noticias confirmadas. A principios de este mes, el vicepresidente económico Francisco Conde insistía en el mismo mensaje y tachaba de “injusto” que Altri no haya recibido todavía financiación, como sí ocurre en Portugal. A finales del año pasado, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez descartó un Perte específico para financiar la inversión que el grupo papelero proyecta en Palas, planteando como alternativa a la multinacional portuguesa trocear el plan en varias fases de ejecución y acudir a 17 convocatorias diferentes.