La empresa Strategic Minerals hará lo que esté en su mano para revertir la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de paralizar cautelarmente la concesión de la mina Penouta en Viana do Bolo (Ourense). Un trabajo para el que en esta ocasión no empleará el pico y la pala, sino “todas las vías legales disponibles”a fin de acelerar el reestablecimiento del permiso de la sección C.

Así lo avanzó este viernes la compañía canadiense a través de una nota, en la que destaca que se trata de “un proyecto plenamente aprobado, en funcionamiento y sometido a exposición pública con todos los informes favorables, subrayando asimismo “el daño económico y social” que genera esta medida no solo para la compañía, sino para la comarca, los trabajadores y para Galicia. “Sería “inmenso”, señalan. La sala de lo contencioso del tribunal gallego suspendió cautelarmente la resolución de la Xunta en la que daba luz verde al proyecto de explotación de la mina tras una denuncia de Ecoloxistas en Acción, que teme posibles daños ambientales en una zona protegida de Pena Trevinca dentro de Red Natura 2000. Una decisión de la que Strategic Minerals “discrepa absolutamente”, según recalca, añadiendo que siempre llevó a cabo prácticas mineras responsables y operó dentro de la normativa de la legislación minera española. La explotación de minerales en el proyecto de A Penouta siempre mantuvo “el estricto cumplimiento de todos los controles y exigencias ambientales, incluyendo el control de la calidad del agua y de los vertidos; el control de la calidad del aire, la flora y la fauna y la reforestación de zonas del Proyecto Penouta que habían sido abandonadas por los anteriores operadores hace aproximadamente 40 años”, enfatizan. En paralelo, insiste en el impacto positivo en la economía local de la iniciativa, pues “actualmente, el 82% de sus trabajadores son de la provincia de Ourense, y de ellos, el 75% son del entorno más inmediato de la explotación minera”. “Es un proyecto estratégico”, indican explicando que “la escasez de producción primaria de estaño, tantalio y niobio en Europa permite situar a Galicia en el mapa internacional, ya que actualmente la Mina de Penouta es la única mina en producción de tantalio y niobio” del continente. La compañía muestra por último su confianza en que el tribunal, “una vez evaluados los elementos esenciales ambientales y sociales y el impacto que tendría la suspensión de la actividad”, reconsidere su decisión.