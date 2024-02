Concentración en Santiago, cortes en Lugo y Ourense... más de 600 tractores rugen para exigir precios justos

Galicia entró este martes de lleno en las protestas de agricultores y ganaderos que llevan semanas siendo protagonistas en toda Europa. Pasadas las elecciones autonómicas, en las que las principales organizaciones agrarias no quisieron interferir –sí hubo alguna movilización por parte de Agromuralla y ganaderos de la provincia de Ourense–, unos 600 tractores, según los convocantes, salieron a las calles y carreteras para rugir, por una parte, contra el exceso de normativa y de burocracia de la UE y, por otra, para reclamar precios “justos” para sus productos y que se cumpla la Ley de Cadena Alimentaria.

Los agricultores bloquean Santiago: las imágenes de la tractorada frente a la Xunta /

Las movilizaciones, organizadas simultáneamente en una decena de puntos de la comunidad por Unións Agrarias (UUAA), el Sindicato Labrego Galego (SLG) y Asaga y que también se extendían por el conjunto de la cornisa Cantábrica, se dejaron sentir en Santiago. Pasadas las doce del mediodía empezaron a asomar tractores procedentes de Trazo, Rois, Ordes o Melide en el barrio de San Caetano, donde se ubica el complejo administrativo de la Xunta. Allí, frente a la Consellería de Medio Rural, decenas de vehículos, engalanados con banderas gallegas y españolas, hicieron sonar sus bocinas en señal de protesta ante la mirada de unos 150 profesionales que se congregaron en la zona.

Pese a discurrir la concentración en todo momento con total normalidad, los manifestantes estuvieron fuertemente custodiados por varias decenas de policías, mientras un helicóptero sobrevolaba la zona. Los tractores, que provocaron el corte de la calle Ánxel Casal, no llegaron a rodear la sede del Gobierno autonómico ya que, según el responsable de coordinación sectorial de UUAA, Félix Porto, 60 vehículos fueron retenidos en las inmediaciones del complejo por la Guardia Civil alegando motivos de seguridad.

La actividad matutina culminó con la lectura de un manifiesto por parte de los dirigentes sindicales que incluía un decálogo de reivindicaciones que antes fue entregado en el Rexistro de la Xunta. Los asistentes portaron asimismo una pancarta con el lema En defensa do agro galego. Ya pasadas las cinco de la tarde, los tractores fueron abandonando la sede de la Xunta para dirigirse hacia el Parlamento, colapsando la caravana las calles del centro de la ciudad.

La convocatoria de estas acciones en Galicia suponen el “pistoletazo de salida” para que “se cumpla la Ley de Cadena Alimentaria”, afirmó Porto en declaraciones ante los medios, a la vez que se pide control por parte de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) para que los contratos se cumplan con precios “justos”, advirtiendo de que “va a haber más en caso de que no haya respuesta” por parte de las administraciones. Porto exigió “una PAC que sirva para las personas”, con la que “dejen de desaparecer explotaciones” de carne y leche.

Preguntado por el seguimiento de la protesta, indicó que estaba siendo “desigual” por zonas, aunque valora la movilización como “positiva”. Apuntó a las concentraciones de A Gudiña y Pedrafita como las de mayor seguimiento, pero también destacó el respaldo importante en municipios como Lalín (Pontevedra).

Por su parte, el presidente de Asaga, Francisco Bello, señaló que se busca “demostrar que hay un medio rural vivo” que se movilizan por toda España para “defender la dignidad de vivir en el rural y de producir alimentos”. Avisa de que el futuro de la alimentación en Europa está “en grave riesgo”.

En declaraciones en Lalín, la secretaria xeral del Sindicato Labrego, Isabel Vilalba, sentencia que “esta es una llamada de auxilio de un sector fundamental”, por lo que “si no se mira por él en pocos años seguirán aumentando ese problema de cierre de explotaciones dramático”, pues en próximos años se jubilarán “seis de cada diez titulares”. Asimismo, recuerda que el próximo 26 habrá una nueva movilización en Madrid, ante el Ministerio de Agricultura.

“No podemos vender por debajo de lo que nos cuesta producir y queremos una estabilidad de varios años, no de uno o dos”, declaró a su vez José Manuel Liste, ganadero de leche procedente de Trazo presente en la concentración de Santiago. De no ser así, aseveró palabras para este periódico, los jóvenes “no van a querer seguir en el campo”. El sector primario, dijo, “es fundamental para el país, porque estamos produciendo alimentos y si se quiere que sigamos produciendo alimentos con la calidad que tenemos en España y en Galicia nos tienen que dejar trabajar sin ponernos tantas trabas”, zanjó.

Otras acciones

Las movilizaciones no solo se quedaron en la capital gallega, pues estaban convocadas en una decena de puntos, causando cortes de tráfico en la entrada a la comunidad en A Gudiña (Ourense) y Pedrafita (Lugo). En A Coruña, en torno a una veintena de tractores llegaron al centro para concentrarse ante la Delegación del Gobierno. “Ministro, escucha, el campo está en lucha”, fue una de las proclamas coreadas por medio centenar de personas.

En Lugo, unos 50 tractores llegaron hasta la Ronda da Muralla. Alrededor de un centenar de ganaderos y agricultores acudieron al edificio del Ejecutivo gallego. Desde allí marcharon hacia la sede de la Subdelegación del Gobierno. La movilización transcurrió igualmente con ambiente pacífico.

José Manuel Ramos Lavandeira

Por su parte, en Ourense, alrededor de 70 tractores, remolques y todoterrenos han rodeado la Subdelegación del Gobierno. Proceden de Xinzo de Limia, Castro Caldelas, Maceda, Coles, A Peroxa, comarcas de O Carballiño y O Ribeiro. La concentración contó con alrededor de un centenar de personas que portaban aperos de labranza y hasta gente con grelos en la cabeza, al tiempo que hacían sonar bocinas y cencerros. También se han tirado petardos. Además, localidades como Ribadeo (Lugo), Vimianzo (A Coruña) y Ortigueira (A Coruña) completan la lista de movilizaciones.