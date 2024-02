Cártel de la leche: UUAA llama a denunciar al 70 % de los ganaderos que aún no lo hicieron

···El ministro de Agricultura, Luis Planas, alabó el funcionamiento actual del sector lácteo y relegó a hechos del pasado el cártel que ocho empresas lácteas y dos asociaciones formaron años atrás para intercambiar información. Planas respondió así sobre la sentencia de la AN que confirma la Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia en la que consideraba que ocho empresas lácteas y dos asociaciones formaron un cártel e intercambiaban información comercial sensible. “La sentencia corresponde a hechos ocurridos en el período, si recuerdo bien, de 2000 a 2013, o sea que son hechos ya anteriores. No quiero entrar en el fondo del asunto, del cual la AN ha dado cuenta a través de su sentencia”, manifestó. Pero destacó que, en su opinión, “el sector del vacuno de leche es donde de forma más clara se ve la aplicación práctica de la ley de la cadena alimentaria”, de una forma que Planas calificó como “muy positiva”.