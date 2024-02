“El modelo emprendedor de Helsinki se puede exportar absolutamente a Santiago”

Cuando la universidad, la ciudad, los emprendedores y los inversores internacionales trabajan unidos, los proyectos no sólo salen adelante sino que “vuelan”. Así lo defiende Alfonso Gutiérrez, que acaba de participar en las jornadas Invertir en ciencia sí es rentable, organizadas recientemente en Santiago por Unirisco y Noso Capital con la participación de más de 300 personas. Ese es precisamente el modelo por el que viene apostando la ciudad de Helsinki y que hace de la capital de Finlandia uno de los lugares con mejores condiciones para el desarrollo de startups tecnológicas.

En este contexto se enmarca el programa de incubadoras de Helsinki para empoderar a pensadores audaces de cara a que creen su propio camino empresarial, que están diseñados para brindar el conocimiento y el apoyo necesarios que hagan realidad las ideas. Los programas de emprendimiento, explica Gutiérrez, están dirigidos a estudiantes, investigadores, exalumnos y la comunidad en general y entre sus objetivos están atraer y retener el talento, crear innovación, fomentar la participación de las mujeres en estos proyectos y generar nuevas industrias. Unos retos que a juzgar por los números se están cumpliendo gracias a un modelo que es “absolutamente” aplicable en ciudades como Compostela.

¿Cómo nace la iniciativa de incubadoras de empresas de las universidades de Helsinki en la ciudad?

La ciudad de Helsinki y la Universidad de Helsinki tienen un acuerdo estratégico para ayudarse mutuamente. La ciudad decidió que quería invertir en incubadoras en varias universidades y especialmente en la Universidad de Helsinki, que es la más grande de Finlandia y la más antigua. Lo que ellos querían hacer es aumentar la cantidad de innovación basada en ciencia, también querían crear nuevos trabajos y apoyar a las universidades. Además querían aumentar la economía del conocimiento y la imagen de la ciudad y también ofrecer una salida a los estudiantes para que no emigrasen. Aquí hay mucha gente que viene a estudiar y después se va. Se buscaba retenerlos y para crear nuevas industrias. La ciudad y la Universidad decidieron hacer un proyecto de dos años y medio al 50% al que dedicaron 5 millones de euros con la idea de crear tres incubadoras y tres preincubadoras. Una incubadora es la de inteligencia artificial, tecnología profunda y sostenibilidad; la otra de economía biológica y circular y la tercera de emprendimiento social.

¿Qué resultado están teniendo?

El programa empezó a finales de 2022 y termina este 2024. En términos de resultados, hemos recibido más de 400 aplicaciones y han participado 300 equipos –unas 600 personas–. Además se generaron 59 compañías y lo interesante es que el 69% de los participantes en el programa eran de origen internacional y el 43 % eran mujeres. Eso para nosotros era importante, que la gente de origen internacional se incorporase y pagasen impuestos y creasen innovación y también que participasen mujeres en el programa. Hemos conseguido que 28 equipos reciban en total 5,8 millones de inversión de la universidad, del gobierno regional, de inversores internacionales, etcétera. La ciudad de Helsinki ya ve el potencial de lo que hemos hecho y quiere continuar

¿Qué importancia tiene el papel de las administraciones locales en el desarrollo de estas iniciativas?

La parte local es crítica. La ciudad de Helsinki ve que si ayuda , si está implicada en la parte de innovación con la Universidad, tiene futuro. La ciudad confía en que nosotros tenemos los equipos y lo hacemos. Tenemos programas de incubación a los que la gente va cada semana y les proporcionamos mentores internacionales. Están metida empresas como Google, Amazon, Visa, Telefónica, Meta... Les damos la oportunidad de que estas nuevas empresas vuelen internacionalmente. Cuando la universidad, la ciudad y los inversores internacionales trabajan juntas, los proyectos vuelan.

¿Se puede exportar este modelo a ciudades como Santiago?

Absolutamente. Santiago tiene la universidad más antigua de España y tiene la tecnología y la innovación. Lo único que hay que hacer es que los inversores y la industria estén metidos. Que no sean solo la administración local y la universidad. Todos tienen que trabajar juntos para salir adelante. En el caso de nuestros mentores nadie les paga nada. Tenemos 75 mentores en dos programas y ellos mismos ven el impacto y el interés. En las jornadas he visto la presentación de Unirisco y las inversiones que habían hecho y en Santiago hay potencial.

¿La inversión en empresas es una buena forma de obtener ingresos para la universidad y redirigirlos después a la docencia ?

Hace 15 o 20 años la Universidad de Helsinki hizo una inversión en una compañía que se vendió a los americanos por 600 millones de euros. De ese total la universidad vio más de 60 millones y una parte de ese dinero lo reinvirtió en las incubadoras. En Galicia, que está en un extremo de España, se puede aplicar igual que en Finlandia, que está en un extremo de Europa

¿La universidades españolas tienen mentalidad emprendedora?

No tengo esa experiencia con las universidades españolas, pero creo que en la parte de negocios se podía hacer un poquito más. Y enseñar emprendimiento. La Universidad de Helsinki era la más antigua y la más conservadora, en relación con otras de Finlandia en las que se enseñaba emprendimiento a todos, estudiasen lo que estudiasen. Y eso es lo que estamos cambiando. Todos los alumnos que van a la universidad tienen que aprender emprendimiento.

Finlandia dedica a I+d el 3% del PIB, prácticamente el doble que España. ¿Tendría que incrementar nuestro país este porcentaje?

Sí. El I+D es el futuro. Si no pones la semilla no vas a crecer. Puedes poner más o menos semillas, pero van a salir adelante. Si no tienes futuro solo vas a conseguir emigración. Si no ven potencial, los jóvenes se irán a Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Suiza... Pero si ven potencial se van a quedar aquí. Si quieres que las ciudades no mueran y que salgan adelante, lo mejor es invertir en futuro.