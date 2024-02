El Mobile World Congress regresa a una Barcelona convertida en capital mundial de la tecnología

Barcelona vuelve a ser la capital mundial de la tecnología. Como cada final de febrero desde hace 18 años, a excepción del pandémico 2020, la capital catalana acoge desde este lunes una nueva edición del Mobile World Congress (MWC), una de las ferias de referencia del sector, con la vista puesta en las últimas novedades en telefonía móvil, pero también en el despliegue de la inteligencia artificial (IA) o de las redes 5G.

Todos estos temas y muchos otros se han dejado ver en la primera jornada del congreso. Los pasillos del recinto Gran Via de Fira de Barcelona, ubicado en L’Hospitalet de Llobregat, se han llenado a rebosar de ejecutivos, emprendedores, analistas de la industria y periodistas.

Agencia ATLAS / Foto: Manu Mitru

También de autoridades como el Rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ‘president’ de la Generalitat, Pere Aragonès, que se han reunido a primera hora para inaugurar la edición de la mayoría de edad del MWC en la ciudad condal. En la tradicional cena de bienvenida del domingo, Sánchez anunció la creación de un gran modelo fundacional de lenguaje de IA entrenado en castellano y otras lenguas cooficiales en España como el catalán, el euskera o el gallego.

En sus primeros compases, el MWC 2024 vuelve a dar señales de recuperación. GSMA, patronal de la industria telefónica y organizadora del congreso, es optimista y espera que esta edición alcance los 95.000 asistentes, lo que sería la mejor cifra desde la crisis sanitaria. Aunque por ahora no hay datos, el monumental recinto que aloja la feria tecnológica está más vivo y lleno que los dos años después de la pandemia del covid. También en los bulliciosos salones en los que se celebra el 4YFN (4 Years From Now), el evento que reúne a 'startups' e inversores. Parte de esa mejora en la asistencia se debe a una mayor participación de empresas y congresistas asiáticos, especialmente de China.