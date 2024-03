Los salarios españoles, entre la minoría de europeos que no se han recuperado del covid

La economía española registró en 2023 una de las mayores tasas de crecimiento de toda la Unión Europea, quintuplicando la media de los estados miembros. Cifras robustas en un contexto ya de enfriamiento de la economía mundial tras la efervescencia experimentada en la salida de la crisis del coronavirus. Unos datos de generación de riqueza que van de la mano de un intenso crecimiento del empleo, con cifras récord que se están alargando este 2024 y que, probablemente, permitirán al mercado laboral español superar por primera vez en su historia la simbólica cota de los 21 millones de trabajadores en activo este mes de marzo.

No obstante, todo ese crecimiento, tanto de la producción como de la ocupación, no se está repercutiendo ni repartiendo con la misma intensidad en los salarios y demás ingresos de los hogares. Los datos publicados este martes por Eurostat muestran que los españoles están entre la minoría de europeos que en 2023 todavía no habían recuperado el poder de compra que tenían antes de estallar la pandemia.

Cada año la oficina estadística de la UE actualiza su panel de evolución del poder de compra por países. En el mismo mide las variaciones del producto interior bruto (PIB) per cápita en cada estado, ajustado según la evolución de los precios y su nivel previo. La voluntad de poder establecer un ránking entre los europeos más pudientes y los que menos. Para ello establece una referencia para la media de la UE y traza la línea en 100 puntos. Todos los países que estén por encima de esos 100 puntos tienen más poder de compra que la media y todo país que esté por debajo, menos.

España cerró el 2023 con una puntuación de 89, es decir, 11 puntos por debajo de la media europea. Para ponerlo en perspectiva, el país con más poder de compra es Luxemburgo, con un 240, y el que menos es Bulgaria, con un 64. La comparativa de los últimos cuatro años, en los que Europa superó una pandemia que luego encadenó con una crisis energética y de inflación aupada por la guerra en Ucrania, no es positiva para los españoles.

España ostentaba una puntuación de 91 puntos justo el año antes de irrumpir el covid. El primer año de la pandemia provocó un desplome de 8 puntos, hasta los 83; siendo el país que más puntos en el reequilibrio de la distribución de la riqueza de la UE. Y posteriormente ha ido recuperando terreno, pero todavía sigue por debajo de la media y por debajo de la posición que ocupaba antes de estallar el covid. Es decir, un español puede ir menos tranquilo hoy por Europa que hace cuatro años, porque su poder de compra, en comparación a la de la mayoría de vecinos europeos, ha evolucionado peor.

Los datos de Eurostat muestran que en el actual ciclo económico quienes más posiciones han avanzado han sido los países del Este, que a su vez eran (y pese a la mejora siguen siendo) quienes menos PIB per cápita ostentaban. Con permiso de Irlanda, marcada por coyunturas y modelos fiscales muy particulares, los países que más puntos han ganado en la comparativa han sido Bulgaria (+11), Croacia (+9) y Rumanía (+8). En el otro lado de la balanza, quien más ha perdido ha sido Luxemburgo (-12), Alemania (-6) y Francia (-5). En este sentido España ha salido peor parada que vecinos suyos como Portugal (+4) o, en menor medida, Italia (0).