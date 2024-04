La CNMC frena el guiño de Ribera a la gran industria y retrasará pagos millonarios durante meses

Una de cal y otra de arena. El Gobierno daba ayer una alegría a la gran industria con el reconocimiento de unos atrasos de la retribución regulada que reciben sus plantas eléctricas y que era el primer paso para recibir una inyección extra de unos 250 millones. Pero hoy mismo la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha trasladado al sector de la cogeneración que esos pagos no van a llegar de momento y que las compañías van a seguir financiando ese lastre millonario durante meses.

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado aún por la vicepresidenta Teresa Ribera, ha aprobado los parámetros retributivos correspondientes al segundo semestre de 2023 para la industria que utiliza cogeneración -produciendo electricidad aprovechando el calor de la propia actividad de sus fábricas en sectores como la cerámica, el papel o la alimentación-. Las factorías que tienen plantas de cogeneración, unas 600 en el mercado español, tienen que comprar gas para sus procesos industriales y producen electricidad con una retribución garantizada por ley mediante el sistema Recore (el mismo que utilizan las renovables reguladas que antes recibían primas), cuyas cuantías ahora se revisan cada seis meses.

La actualización de los parámetros para calcular la retribución aprobada por el Gobierno para el segundo semestre del año pasado hace que se reconozca que el sistema eléctrico adeuda al sector de la cogeneración 51 millones de euros de pagos atrasados sólo de 2023. La CNMC, sin embargo, ha comunicado formalmente hoy mismo a las compañías adscritas al sistema Recore que no regularizará esos atrasos hasta que cierre de manera definitiva las cuentas del sistema eléctrico el próximo noviembre (con la última liquidación de todos los costes del sistema del año, la liquidación 15) y que no se abonará hasta diciembre, según confirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA desde la Asociación Española de la Cogeneración (Acogen)

La patronal de la cogeneración ya ha reclamado al supervisor que realice una liquidación extraordinaria para no retrasar más los pagos de 2023 y poder percibirlos ya. “El sector estaba muy contento con el guiño de Teresa Ribera, pero la CNMC lo retrasa y va a hacer que ese guiño no se produzca de momento. No es lógico que tener que esperar un año para regularizar los atrasos”, explica el director general de Acogen, Javier Rodríguez.

También atrasos en 2024

La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de los parámetros actualizados del último semestre de 2023, que contempla una ligera subida en relación a los que se venían aplicando, permite también elevar la retribución que ahora reciben a cuenta las plantas de cogeneración cada mes y que también acumula atrasos correspondientes a lo cobrado de menos en lo que va de año (otros 70 millones de euros más). Sin embargo, la CNMC también ha comunicado a la industria que no regularizará la retribución hasta la liquidación de mayo (liquidación 5 de este año) y, por tanto, las compañías no cobrará lo adeudado hasta junio.

El Gobierno ahora aún tiene que aprobar los parámetros retributivos correspondientes al primer semestre de este año, que en principio contemplará una fuerte subida de las ayudas reguladas que obligarán a una nueva regularización de atrasos por no haberse aplicado desde principios de 2024 (la patronal de la cogeneración calcula que entre los atrasos de 2023 y los que se les acabará reconociendo de este año, el sector acabará soportando una deuda de entre 250 y 260 millones de euros).

La reforma total que espera el sector

El Ministerio para la Transición Ecológica también trabajo en una reforma integral de toda la metodología para calcular la retribución que percibe la cogeneración. El Gobierno ya sometió a audiencia pública en 2022 una propuesta de reforma de la metodología, pero no se avanzó en su aprobación y quedó aparcada con la convocatoria de elecciones anticipadas para el 23J. El Ejecutivo reinició el pasado noviembre el proceso abriendo ahora otro proceso de audiencia pública para incluir cambios atendiendo parte del aluvión de alegaciones recibidas en la fase anterior.

La propuesta de nueva metodología de pagos articulada por el Ministerio para la Transición Ecológica garantizaría una retribución de 1.416,5 millones de euros en 2024 a las cerca de 600 plantas que integran el sector español de la cogeneración (974 millones), así como a las instalaciones de tratamiento de residuos (398 millones) y a las de biomasa (45 millones), según las estimaciones del Gobierno. La anterior propuesta de metodología, que nunca llegó a aplicarse y ahora es revisada, habría permitido a las plantas percibir unos 1.500 millones este año.