“Oesía va a seguir independiente y privada. No estamos en venta, somos compradores”

El nuevo escenario mundial de tensiones geopolíticas crecientes y graves focos bélicos a las puertas de Europa está agitando al sector de defensa, que ve cómo su negocio será claramente creciente y cada vez más estratégico, con todos los países buscando posicionarse y reforzarse en este ámbito. España y los intereses del Gobierno español no son una excepción en esta tendencia general.

Por un lado, el compromiso de Moncloa con la OTAN de elevar el presupuesto de defensa hasta el 2% del PIB, desde el 1,3% actual, implicará un gasto adicional aproximado cada año de entre 10.000 y 12.000 millones, lo que servirá para dinamizar el sector en el mercado español. Por otro, respalda la creación de un nuevo campeón nacional en tecnología de defensa y seguridad y ha elegido para conseguirlo a Indra, que tiene al Estado español como principal accionista y ha lanzado un nuevo plan estratégico para convertirse en el gigante español del sector con compras de compañías nacionales, europeas y también estadounidenses.

Grupo Oesía, compañía tecnológica y de defensa que está creciendo con fuerza al calor del dinamismo del sector, no se da por aludido y descarta participar en la consolidación de la industria de defensa nacional como vendedor y lo hará, en todo caso, como comprador. “Grupo Oesía va a seguir siendo independiente, privada y 100% nacional”, resume Luis Furnells, presidente de la compañía y propietario del 98,5% del capital. “No estamos en venta, nuestra posición es compradora. (…) No vendo. No voy a vender. No voy a poner en riesgo el crecimiento que lleva la compañía”.

Frente al afán de gran consolidación que empieza a cundir en el sector, el presidente de Grupo Oesía defiende su estrategia de sellar alianzas tecnológicas con los gigantes de la industria de defensa. Oesía tiene alianzas estratégicas con la propia Indra, con Navantia, con la estadounidense Lockheed Martin o con la francesa Thales.

“Nuestro camino es el de la colaboración con los líderes del sector. Puedo aportar a esta industria lo suficiente con la colaboración y la cooperación”, subraya Furnells. “Indra ya es un tractor para el sector de defensa y seguridad. Pero yo no quiero sólo uno, yo quiero muchos tractores. Oesía también es ya un pequeño tractor (…) El campeón nacional es toda la industria de defensa nacional”. Grupo Oesía defiende su papel en reforzar la soberanaía nacional y la autonomía estratégica en el ámbito industrial, digital y de defensa.

Beneficios y ventas récord

Subido a la ola de crecimiento de los sectores de defensa y también de la digitalización general, Grupo Oesía registró el año pasado unos resultados récord y aspira a seguir marcado máximos históricos en los próximos ejercicios. La compañía registró un beneficio bruto de 10 millones, un 85% más que en el año anterior; elevó sus ingresos hasta los 221,7 millones, un 21% más; su cartera de contratos anual escaló hasta los 300,5 millones, un 23% más; y el resultado bruto de explotación (ebitda) alcanzó los 26,7 millones de euros, un 38% por encima del ejercicio anterior.

Simulador virtual de un puesto de piloto militar. / Grupo Oesía

“Los resultados son excelentes, son históricos”, subraya Furnells, que defiende que son el resultado del relanzamiento del arranque de la implementación del nuevo plan estratégico del grupo hasta 2025, que busca reforzar los cuatro grandes pilares de la compañía: hiperespecialización en sus productos tecnológicos, inversión en tecnologías disruptivas y emergentes con uso tanto civil como militar (como la cuántica, la fotónica, la inteligencia artificial o soluciones para ciberseguridad), las alianzas para cooperar en tecnología con grandes del sector y la internacionalización de las ventas (actualmente la compañía exporta sus soluciones a 40 países).

“El momento actual es clave para Grupo Oesía. Nuestros negocios se desarrollan en los dos ámbitos que van a transformar el mundo: seguridad y defensa e ingeniería digital. Esto, sumado al acierto de nuestro plan estratégico augura para nosotros un fuerte crecimiento en los próximos años. Esperamos seguir batiendo récords de resultados”, destaca el presidente de la corporación, que augura más ingresos y más rentabilidad, con crecimientos de doble dígito desde este mismo año.

Grupo Oesía ejecutó el año pasado inversiones de 15 millones de euros, un 77% que en el ejercicio previo. “Inversiones todas productivas, no financieras”, presume el presidente de la multinacional. Los planes de la compañía pasan por seguir incrementando las inversiones en los próximos años y desarrollar un plan inversor de 100 millones de euros entre 2023 y 2027, de los que tres cuarta partes se destinará a I+D+i y el resto a las infraestructuras imprescindibles para avanzar en esa innovación. Un esfuerzo inversor que la compañía financiará con la reinversión íntegra de todos los beneficios (el grupo no reparte dividendos desde hace una década y así seguirá) y con programas de pagarés a corto plazo a través del mercado alternativo de renta fija (MARF).