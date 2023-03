No se la había escuchado en días. Alberto Núñez Feijóo ha intentado pasar desapercibido para no opinar sobre la moción de censura de Vox que se ha debatido esta semana en el Congreso. El líder del PP decidió no acudir a la Cámara baja como invitado y se preparó una agenda intensa en política exterior. El martes estuvo con los embajadores en España de todos los países de la Unión Europea y, el miércoles, cenó en Bruselas con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Este jueves, también en la capital belga, ha participado en la habitual reunión de dirigentes del Partido Popular Europeo, con políticos conservadores de los Veintisiete. Tras la cita, ha dado una rueda de prensa en la que se le ha preguntado por la moción, aunque él ha querido adelantarse en su discurso introductorio. "No comparto esta forma de hacer política", ha dicho sobre la moción presentada por Vox con Ramón Tamames como candidato. "Me he abstraído de este esperpento político y me he dedicado a reforzar la única alternativa política a este esperpento que vive España", ha continuado para justificar su silencio mediático. En su opinión, las dos jornadas parlamentarias han sido "un espectáculo impropio e improductivo".

Varias reuniones

Feijóo ha sacado pecho de su agenda en Bruselas este día y medio. Además de cenar con Von der Leyen, se ha entrevistado con el presidente de Letonia, Arturs Krisjanis, y antes de volver a Madrid se va a reunir con dos comisarios, Paolo Gentiloni (Economía) y Thierry Breton (Mercado Interior), y el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas. "Me he dedicado a reconstruir la imagen internacional de España", ha llegado a decir, "y a hacer una política que creo que es la que se merece España". "El PP no va a apuntalar el Gobierno ni va a hacer seguidismo de otras formaciones políticas. Tenemos nuestra agenda, nuestro camino y vamos a hacer nuestra agenda y nuestro camino", ha subrayado.

En opinión del jefe de la oposición, la moción de censura es un "juego" que "desprestigia" las instituciones. En ese contexto también se ha referido a Vox como un partido populista y ha añadido que no está con "la mayoría de los españoles". Feijó ha vuelto a lamentar que el debate haya insuflado aire al Gobierno de coalición. Se ha burlado del "macromitin" de Pedro Sánchez y ha apuntado que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha lanzado su candidatura para "apropiarse de Podemos".