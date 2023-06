"Alo largo de la campaña me habéis oído decir en multitud de condiciones que había que elegir entre estabilidad o líos del verbo liar, bueno, pues estos son los líos. Esto es a lo que yo me refería. ¿Qué pasó ayer? Que se dieron de bruces contra la cruda realidad". Es el resumen que ha hecho este miércoles el presidente en funciones de la Junta, Guillermo Fernández Vara, sobre el giro inesperado que dio este martes la política extremeña: la presencia de la Asamblea terminó en manos del PSOE. "Cuando pierdes unas elecciones y te crees que las has ganado, te das de bruces contra la cruda realidad", ha incidido Vara, para recordar, de nuevo, que su lista fue la más votada el pasado 28M. "Tenemos la presidencia de la Asamblea por una pequeña razón, porque ganamos las elecciones", ha apostillado.

"Lo que más me molesta es que tengo una extraña sensación de que nos están utilizando de laboratorio. Tengo la convicción de que el PP y Vox están jugando una partida de ajedrez entre ellos y los peones son de Extremadura. No nos engañemos. Está muy bien que se acusen unos a otros, pero aquí en Extremadura se han puesto de acuerdo en varias localidades. Si son tan malos, cómo es posible que luego haya acuerdos en los ayuntamientos", ha lanzado Vara. El PP sacrifica Extremadura y compensa el pacto valenciano: "La única vía no es Feijóo con Vox" Y ha continuado: "Había que opacar lo ocurrido en la Comunidad Valenciana y han ido raudos a intentar taparlo en 48 horas, aunque eso sea en detrimento de Extremadura. La señora Guardiola ha dicho algo que me parece de una enorme gravedad: si hay que ir a elecciones, se va. ¿Cómo que si hay que ir a elecciones, se va? Que salga y se lo cuente a la gente por la calle. Y los 2,5 millones que cuestan. Cuidado con creernos que nosotros somos una burbujita. Si hay que ir se va, aunque sea el 19 de noviembre, que es cuando tendría que ser, aunque no vaya a haber gobierno hasta enero del año que viene..., aunque no vaya a ver presupuesto, aunque 413 millones de euros que hay que certificar de fondos europeos en este tiempo corran serio riesgo... Lo importante parece ser que somos nosotros, no los extremeños y las extremeñas que estarán viendo absolutamente escandalizados el espectáculo". Dice Vara que había dos escenarios posibles: que gobernara la lista más votada o que se pusieran de acuerdo la segunda y la tercera fuerza. "Han volado los puentes, además trayendo a Extremadura un debate nacional que les importa a PP y Vox, pero que nada cambia la vida de los extremeños y extremeñas. Han fracasado en su intento de acuerdo, permitan que gobierne la lista más votada. No dejen Extremadura para el final de sus preocupaciones. En función de lo que pase el día 23 (cuando sean las elecciones generales), ya veremos qué hacen. Si gana Feijóo, si Abascal es necesario… Dejen de jugar con Extremadura". Y asegura que, debido a la situación actual, le trasladará a la presidenta de la Asamblea de Extremadura su voluntad de presentarse a la investidura y de "solicitar al resto de los grupos su abstención para que Extremadura pueda tener cuanto antes un gobierno". "Yo estoy dispuesto a asumir la responsabilidad como ganador de las elecciones que fuimos", ha subrayado.