El expresidente del gobierno, Felipe González, agregó este viernes un nuevo punto de vista al debate sobre la negociación con los independentistas catalanes. A su llegada a la segunda sesión de la reunión plenaria del Círculo de Montevideo en Avilés, González ha dicho que la amnistía "no es un perdón, el perdón es el indulto, la amnistía es borrar la responsabilidad y la responsabilidad pasa a ser la del estado democrático", enfatizó.

Y eso, agrego, lleva a situar como "los que hicieron lo correcto a los que vileraron la constitución, el estatuto, las leyes de desconexión y el referéndum". Entonces, señaló, "ahí es el estado el que pide perdón, no el que perdona".

A preguntas de los periodistas antes de participar en la sesión de síntesis sobre los debates que se han desarrollado estos dos días en el Centro Niemeyer, el expresidente del gobierno de España ha recordado que "no todo vale para gobernar" en alusión a las negaciones que desde su partido se están desarrollando en los últimos días.

De la posible aceptación del Círculo de Empresarios Catalanes sobre una amnistía con condiciones, González fue rotundo y dijo: "No saben lo que significa (la amnistía) o no la defienden. Es un enredo en el que unos dicen una cosa y otros, otra". Y zanjó con una nueva reflexión: "No todo vale para gobernar. El 24 de julio se dice que no vale la amnistía ni la autodeterminación y al día siguiente se cuentan votos y parece ser que sí cabe...".