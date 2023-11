La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tomado la voz cantante y ha pedido directamente a los barones “huir” de la quita de deuda ofrecida por el Gobierno de Pedro Sánchez al resto de comunidades autónomas tras pactar un cheque de 15.000 millones para Cataluña en las negociaciones de la investidura con ERC y Junts. Ayuso aseguró, en la Junta Directiva del PP, que es “una trampa” y arengó a los barones del PP a no aceptar ninguna contraoferta del Gobierno. Madrid presume de “no tener hipotecas”, la comunidad madrileña es la única que no se acogió al sistema de préstamo habilitado por el Estado en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en el peor momento de la crisis financiera pero sí tiene deuda privada, emitida a los mercados (37.658 millones de euros con datos del Banco de España).

El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, no asistió a esa reunión en Génova, estaba en la feria de turismo (World Travel Market) en Londres pero desde su Gobierno dejan claras dos cosas. La primera, que ninguna otra comunidad autónoma, ni siquiera Madrid, va a tomar decisiones por Andalucía. La segunda, que el presidente andaluz ya fue el primero en dejar claro lo que quiere la comunidad: una oferta de 17.800 millones para “equiparar”, aseguran, la partida comprometida con Cataluña (2.000 euros por habitante). Por eso evitan públicamente decir que no van a aceptar ningún dinero y admiten en privado que se abren a negociar un acuerdo “justo” y “equitativo” de forma multilateral y para todos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que sienta a todos los consejeros de Hacienda con el Ministerio. Rechazan la quita de deuda, como la mayoría de barones del PP, pero no cierran la puerta a coger ningún cheque que compense sus finanzas tras años, avisan, de “maltrato” a Andalucía en el modelo de financiación. Génova pidió a sus presidentes autonómicos contener el debate sobre la financiación y centrarse en las cesiones a Carles Puigdemont para evitar abrir fisuras en el bloque del PP.

"Inflexibles con el agravio"

Preguntado expresamente en varias ocasiones este martes el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, sobre si Andalucía rechaza aceptar una mejora de la financiación tras la oferta a Cataluña, insistió en que serán “inflexibles con el agravio” y no admitirán nada que no sea “bueno y justo” pero no cerró ninguna puerta. La Junta rechaza una quita de la deuda en los términos planteados para los catalanes, cree que se premia la “mala gestión”, pero no rechaza negociar una partida económica. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que tampoco acudió a la Junta Directiva del PP, no ha cerrado la puerta a una quita de deuda. Su comunidad es, tras Cataluña, la segunda que más debe al FLA (48.344 millones de euros).

Andalucía lleva años clamando por un Fondo Transitorio habilitado en los Presupuestos Generales del Estado para paliar los desequilibrios del actual modelo de financiación autonómica, pactado en 2009 con ERC y pendiente de revisión desde 2014. Un sistema que ha consagrado, con datos técnicos de organismos como Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), una brecha entre comunidades, perjudicando de forma especial a Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana o Castilla La Mancha. Moreno lideró en 2021 un frente de estas comunidades, con encuentros bilaterales en la sede del Gobierno andaluz en Sevilla, para espolear la reforma urgente del modelo. La petición de ese fondo transitorio para paliar los desajustes, con mil millones anuales para Andalucía, se debatió en un Consejo de Política Fiscal y Financiera y fue rechazado por el entonces consejero de Hacienda de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, que se negó a cualquier compensación a estas comunidades y dio coartada al Ministerio de Hacienda para posponer el debate.

Hacienda promete "igualdad"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha desvelado cuánto dinero se pondrá sobra la mesa a cada comunidad autónoma tras comprometer 15.000 millones para Cataluña en el marco de la investidura de Pedro Sánchez. Sería una quita del 20% de la deuda del FLA contraída por la Generalitat (73.110 millones de euros) más intereses. Montero, insistió de nuevo este martes en el Senado, hará una oferta a todas las comunidades, incluida Madrid, que renunció a acudir al préstamo del Estado, y que no habrá “trato de favor” a Cataluña. “El criterio que se aplique en Cataluña se aplicará al resto de comunidades autónomas del régimen común, porque velamos por la igualdad”, reiteró en la Cámara Alta.

Desde el Ministerio de Hacienda niegan que se pueda hacer una cuenta del 20% del FLA lineal para todas las comunidades y asegura que en la fórmula que se aplique, que reitera se presentará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, tendrá correcciones para ajustar el impacto de la crisis financiera de 2008 en los años sucesivos y la infrafinanciación de cada comunidad.

Impuesto a las grandes fortunas

El portavoz del Gobierno andaluz reclamó que se abra de una vez la reforma del sistema de financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y rechazó llevar el debate al Senado, como ha pedido desde Andalucía el PSOE de Juan Espadas. Sobre el aval del Tribunal Constitucional al impuesto a las grandes fortunas, por el recurso de Madrid y la decisión de Ayuso de recuperar el tributo para recaudarlo y devolverlo a los afectados, la Junta pidió tiempo para marcar su propio camino y para conocer la resolución del Constitucional acerca del recurso andaluz. Nada hace prever que vaya a pronunciarse en un sentido distinto sino a ratificar la misma posición seguida ante el recurso de Madrid. “El Constitucional deja en entredicho la autonomía fiscal de las comunidades”, lamentó el portavoz de la Junta.