Vox no está de acuerdo con la decisión del magistrado de Madrid Juan José Escalonilla de archivar la investigación que abrió contra el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero por sus trabajos para la consultora política mexicana Neurona. Por eso en el recurso que ha presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid la formación de ultraderecha carga contra el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, a quien le acusa de ignorar el recurso que interpuso, pues considera que no resuelve las cuestiones planteadas en el mismo.

"Se deja sin respuesta el motivo esgrimido", explica Vox, que defiende que su escrito "desvirtuaba" lo argumentado por el instructor para acordar el sobreseimiento de la causa contra Monedero. En concreto, la formación liderada por Santiago Abascal considera que el instructor no ha explicado con suficiente precisión el archivo de la imputación del cofundador de Podemos. Y por ello le acusa de finalizar sus pesquisas teniendo en cuenta únicamente la versión de Monedero, y sin valorar la investigación policial.

Por eso, siempre según el recurso de Vox, la acusación contra Monedero no debería haber sido archivada. En primer lugar, porque piensa que el instructor "realiza un análisis que excede del momento procesal"; es decir, considera que tomó esta decisión cuando no podía hacerlo; especialmente porque "existen indicios suficientes" del supuesto delito. Esta formación política atribuye a Monedero haber elaborado "una factura falsa" para cobrar de forma irregular fondos de Neurona, que en realidad procedían de Podemos.

"Sin indicios racionales"

Sin embargo, la investigación llevada a cabo por el juez Escalonilla desautoriza esta hipótesis inicial, pues ha constatado "la inexistencia de indicios racionales que permitan relacionar a Juan Carlos Monedero con la contratación llevada a efecto el día 27 de febrero de 2019 por el partido político Unidas Podemos de la consultora Neurona Consulting CV S.A".

Vox censura también otras decisiones del juez Escalonilla, pues cree que tampoco ha tenido en cuenta las investigaciones llevadas a cabo durante la instrucción. Para el partido de ultraderecha estas pesquisas han logrado indicios suficientes para acordar la apertura de juicio oral.

Una de estas pruebas sería, prosigue el partido de Abascal, las conclusiones incluidas en un informe de la UDEF de hace casi dos años, el 4 marzo de 2022, en las que apuntaba de forma indiciaria que Monedero había elaborado "una factura falsa, realizada ad hoc, para justificar el cobro de más de 26.000 euros, que serían la comisión que se habría llevado el investigado por una supuesta labor de consultoría que no había sido acreditada".

En sentido contrario, el juez Escalonilla ya recordaba en el auto que recurre Vox que la factura se había analizado, junto con los correos electrónicos que Monedero mantuvo con la directiva de Neurona Andrea Edlin López, en relación a los trabajos de consultoría llevados a efecto. Y en ese análisis se determinó "la autenticidad de dicha factura".

Monedero defiende al juez

En sentido contrario, el recurso que interpuso Monedero defiende la decisión del magistrado, cuyo auto califica como "conforme a derecho", pues se adoptó "una vez realizada una larga investigación de más de tres años". Y su conclusión es que "no existen, no ya indicios de que se haya perpetrado un delito [...] sino que no existen indicios de que Juan Carlos Monedero Fernández, intermediara, ni tuviera participación alguna en la contratación llevada a cabo por Unidas Podemos en fecha 27 de febrero de 2019 con la mercantil Neurona Comunidad S.L., ni por tanto con el trabajo de consultoría electoral llevada a efecto en base a dicho contrato por Neurona Consulting S.A. de CV.”, destaca el confundador de Podemos.

"Al fin, para eso está hecha la instrucción, y así lo explica correctamente el instructor en su auto", prosigue el abogado de Monedero, que recuerda que los supuestos indicios que iniciaron el procedimiento han sido "aclarados y explicados con extensión por el instructor para tomar su decisión de sobreseimiento".

Ante la Audiencia de Madrid

El recurso de Vox llegará a la Audiencia Provincial de Madrid, que tendrá que decidir si confirma el archivo de la causa decretado por el juez Escalonilla. Pero en diciembre de 2021 ya reprendió al partido de la ultraderecha por cuestionar la imparcialidad del titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid.

"Este tribunal está agotado de reiterar que las partes no pueden ejercer su derecho a los recursos de apelación contra la decisión del instructor para cuestionar su imparcialidad y objetividad en la investigación", especificaba la mencionada resolución de 2021, cuyo contenido fue adelantado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.