Santiago Abascal, tras conocerse los resultados de las elecciones gallegas: “No es un buen resultado para Vox, pero tampoco para España”

Vox aspiraba a entrar en el Parlamento gallego, la única comunidad autónoma en la que todavía no contaba con representación, pero la realidad es que, otra vez, tal y como ocurrió en 2020, se ha quedado fuera. Un mal resultado con el que ya contaban de antemano desde la formación ultra. Un buen indicativo ha sido la decisión del líder del partido, Santiago Abascal, que –por primera vez– no ha arropado a su candidato la noche electoral de unas autonómicas que se celebran al margen del resto. Sí lo hizo el secretario general y vicepresidente de Vox, Ignacio Garriga, que acompañó a Álvaro Díaz-Mella en Santiago. “Aspirábamos a entrar en el Parlamento gallego. No lo hemos logrado, pero Vox ha logrado avanzar y ha incrementado el número de votos con respecto a las anteriores elecciones. Son unos resultados insuficientes, indiscutiblemente, pero que marcan el trabajo que vamos a seguir”, ha señalado Garriga.

Por su parte, Abascal siguió los resultados desde la sede central de Vox rodeado de su círculo más cercano. Desde allí, ha asegurado que “no es un buen resultado para Vox, pero tampoco para España”. “Estamos viviendo una agonía en Galicia, el avance del bloque separatista que parece inexorable –en alusión al BNG–, pero nosotros no tiraremos la toalla”, ha añadido, no sin antes quejarse de que Democracia Ourensana haya obtenido representación con la mitad de votos y dar las gracias a las 32.000 personas que han confiado en Vox.