PP y PSOE ven avances "insuficientes" sobre el CGPJ y se volverán a reunir en marzo en Bruselas

Las negociaciones entre PP y PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva cinco años bloqueado y con el mandato caducado, avanzan con lentitud en Bruselas. Segundo cara a cara entre el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, con la mediación del comisario de justicia europeo, Didier Reynders, y segundo encuentro sin acuerdo. Aun así, ambos partidos ven avances y volverán a reunirse en la capital comunitaria durante la primera quincena de marzo.

“La reunión que he mantenido en Bruselas con Bolaños y González Pons ha sido cordial. Los debates continuarán y hemos acordado volver a reunirnos en la primera quincena de marzo”, ha confirmado el comisario en un comunicado. “Es una buena noticia que nos sigamos viendo, sigamos hablando, sigamos negociando y avanzando”, ha valorado Bolaños, y ha considerado que el avance es que “estamos sentados en una mesa para renovar el CGPJ” porque el PP llevaba más de un año “sin sentarse con nosotros para intentar renovar el CGPJ (…) Es un avance fundamental”.

Aunque González Pons no ha hablado esta vez de “pesimismo”, como dijo tras el primer encuentro celebrado a finales de enero, sí ha dejado claro que ha vuelto a ser “insuficiente” y que las tres partes tendrán que reunirse al menos una vez más. “Avanzamos muy lentamente, demasiado lentamente, y el problema principal para nosotros no está resuelto. Creemos que el CGPJ debe renovarse al mismo tiempo que buscamos un nuevo modelo que garantice la independencia de nuestros tribunales, la división de poderes y el Estado de derecho en España”, ha espetado sobre el principal escollo de las conversaciones.

Las posibilidades de acuerdo

“El problema está donde ha estado siempre”, ha admitido González Pons. Es decir, que mientras el PSOE defiende “renovar urgentemente el CGPJ y acto seguido, inmediatamente después, iniciar un proceso para mejorar el modelo en la medida”, tal y como ha reiterado Bolaños, el PP defiende un cambio de modelo en paralelo. “Nosotros queremos un nuevo modelo y renovar y el PSOE sabe que quiere renovar, pero no un nuevo modelo”, ha explicado el dirigente popular tras el encuentro, que se ha prolongado cerca de hora y media. “Los avances son lentos y vamos a ver si poco a poco podemos llegar a algún punto. De momento hemos avanzado poco y serán necesarias nuevas reuniones”, ha añadido.

¿Si el PSOE no aceptar renovar el modelo al mismo tiempo que se renueva no habrá acuerdo? “Si pensara que no habrá acuerdo, no volvería a otra reunión en marzo. Por difícil que sea y por lento que sea el camino el objetivo de resolver este problema para siempre merece la pena”, ha añadido. ¿Dará tiempo a cerrar un pacto antes de que expire el plazo de dos meses que se ha dado Reynders, que a finales de marzo se hará a un lado en la Comisión Europea para hacer campaña a ocupar el cargo de presidente del Consejo de Europa, para mediar entre socialistas y populares?

“No es una cuestión de plazo. Si el comisario Reynders termina su mandato estoy convencido de que la presidenta Úrsula von der Leyen designará otro comisario para ocupar el puesto” pero “España tiene que resolver el conflicto constitucional sobre su CGPJ para siempre. Tenemos una oportunidad, pero hay que ir lento y tenemos que hacer las cosas bien porque no podemos permitirnos en el que los jueces no elijan a los jueces”, ha advertido aludiendo a la posibilidad de exprimir la situación más allá de finales de marzo.

Para el ministro Bolaños, en cambio, los dos meses marcados por la Comisión Europea deberían ser suficientes. “La propia Comisión Europea en el mandato que nos hizo dijo que contábamos con un plazo de dos meses para llegar a un acuerdo. A mí me parece que un plazo dos meses es un plazo más que razonable para hablar, para discutir, para dejarnos y para acercarnos y para finalmente acabar renovando el Consejo general del poder judicial. Ya no es tiempo de excusas, no es tiempo de retrasos, no es tiempo de dilaciones”, ha advertido el ministro.