El PP acusa a Armengol de "aferrarse al cargo": "Deja más preguntas y reiteramos que dimita"

El PP mantiene la presión sobre Francina Armengol e insiste en que debe dimitir como presidenta del Congreso de los Diputados. Tras las explicaciones de la expresidenta balear -que afirmó no haber recibido órdenes, ni presiones, ni tampoco coacciones para contratar con la empresa de la trama conocida como ‘caso Koldo’- el portavoz de los populares en la Cámara Baja, Miguel Tellado, aseguró que la comparecencia “deja más preguntas de las que teníamos antes”.

“Hoy ha perdido la oportunidad de dimitir con la dignidad que no tuvo como presidenta de las Islas Baleares”, repitió Tellado que volvió a asegurar que su partido “cree necesario que dimita”.

Para el PP ninguna de las sospechas que se ciernen sobre el anterior gobierno autonómico se ha despejado tras la intervención de Armengol, porque siguen en el aire las principales dudas: qué persona del Ministerio de Transportes, entonces liderado por José Luis Ábalos, se puso en contacto con su Govern para que eligieran la empresa de las presuntas mordidas. “¿Fue Koldo, fue Ábalos o el “superjefe”?, inquirió Tellado citando uno de los términos que aparecen en el sumario.

“¿Por qué no ha explicado tampoco que pasaran tres años hasta que reclamó por que el material no era el que había encargado? Hemos visto cero autocrítica, todo complacencia, mil excusas y ni una explicación”, se preguntó el portavoz conservador. Y, por último, a la vista de la investigación abierta por la Fiscalía Europea, el portavoz popular volvió a preguntar por qué el Govern balear intentó que la UE sufragara el contrato con fondos comunitarios a pesar de que el material no era el inicialmente contratado.

Tellado también acusó a la actual presidenta del Congreso de “escudarse en la lentitud de las administraciones”, reprochándole que “para pagar a la empresa, todo fuera muy rápido”. El portavoz popular aseguró que es el PSOE el que “ha pedido responsabilidades políticas” a Ábalos, que ha terminado en el Grupo Mixto al negarse a dejar el acta, preguntándose si Armengol “no debe asumir las mismas” en vista de que el exministro admitió incluso que la afectación balear de la trama “supuso un quebranto para las arcas públicas”. A pesar de que Pedro Sánchez lo ha negado, Tellado también volvió a asegurar que el presidente del Gobierno “era conocedor de lo que ocurría y, por eso, en 2021 cesó a Ábalos”.

Sobre el papel que ha jugado el actual Gobierno balear, en manos de la popular Marga Prohens, Tellado aseguró que el expediente “iniciado por el PP, no ha caducado y sigue en marcha”. Esa declaración choca con la afirmación de la presidenta del Congreso, que dijo en su intervención que fue su administración la que inició el expediente de reclamación que ahora, el nuevo Govern en manos del PP, tenía que culminar. El PSOE insiste en pedir explicaciones a Prohens.

El PP se opone a investigar a todas las CCAA

En la reunión de la Mesa del Congreso de este martes, los cuatro miembros del PP se han negado a participar en la votación de aceptación a trámite de la creación de una comisión de investigación sobre todos los contratos de mascarillas que se realizaron durante la pandemia. La populares han reclamado que Armengol no votara, por su supuesta implicación en la trama, y al rechazar esta petición, han sido los conservadores los que se han abstenido, informa Miguel Ángel Rodríguez.

La iniciativa, registrada por el PSOE, busca indagar en todas las irregularidades que surgieron durante la pandemia en la compra de mascarillas. Los socialista no mencionan en ningún caso la trama Koldo y abren así la puerta a poder citar a otras personas, como a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el contrato que firmó su Gobierno con una empresa y por el que su hermano cobró una comisión. Los populares creen que esta comisión no será neutral y se remiten a la que van a impulsar en el Senado, donde podrán hacer lo que deseen con su mayoría absoluta.