Más Madrid y Sumar sellan la paz: Yolanda Díaz renuncia a tener estructura propia en la región

Sumar y Más Madrid han sellado por fin la paz en un documento en el que establecen sus reglas de juego. Después de varias semanas de tensión, de elevar el tono y de medir sus fuerzas, a finales de la pasada sellaron el acuerdo bilateral en el que establecen las normas de colaboración y también de no agresión entre ambas formaciones en la Comunidad de Madrid. La clave estaba en no pisarse el terreno y en Más Madrid ven cumplidas sus aspiraciones con el pacto final, en el que según fuentes de la formación madrileña, el equipo de Yolanda Díaz se compromete a no tener una federación propia en Madrid, es decir, que no crearán nuevas estructuras en la región con la marca Sumar.

Este miércoles la dirección de Más Madrid envió un mail a todos sus militantes informando de que ya habían alcanzado un acuerdo bilateral, de forma que sus bases llegan a la Asamblea fundacional de Sumar que se celebra este sábado en Madrid sabiendo que están en paz. Pero el detalle del texto no se expone en esa comunicación y se dará a conocer a partir de Semana Santa. Los militantes, explican fuentes de la formación, tenían clara la "línea roja" de este acuerdo. "No iban a permitir nada que supusiera el desarrollo organizativo de Sumar a costa de Más Madrid", explican los de Mónica García, y aseguran que esto se refleja en el texto. Con este acuerdo, fuentes de la dirección madrileña interpretan que han logrado el reconocimiento identitario que tienen los comuns o Compromís en sus respectivos territorios.

Mónica García y Yolanda Díaz en un acto en enero en Madrid. / EFE

Colaboración

En el equipo de Díaz rebajan el entusiasmo de los madrileños. Matizan que no se trata de que no existan en la región, sino de que cualquier movimiento que se realice en la Comunidad se hará de la mano de Más Madrid, con plena colaboración, y medirán su presencia futura en función de los acuerdos entre ambas partes. En la formación que representa ahora Manuela Bergerot en la Asamblea de Madrid relatan que el equipo de dirección nació con un mandato claro en el congreso que tuvieron en noviembre, en el que ya estaba cerrado el ascenso de Mónica García al Ministerio de Sanidad dentro de la cuota de Sumar. "Nos pidieron mantener la autonomía y la independencia del partido", recuerda un miembro del partido, y eso es lo que creen que han conseguido con este acuerdo final tras muchas peleas.

Tal y como informó este periódico, las

hasta el punto de que Más Madrid, normalmente reticente a airear sus diferencias internas, presionó a Sumar dejando ver su malestar en público, con repetidos mensajes de la dirección del partido en las redes sociales, en las que advertían de que no aceptaban "tutelas" y que el único proyecto consolidado y con futuro en la región es Más Madrid.

Su marca y sus estructuras locales, insisten, están funcionando y creciendo en los municipios y quieren dejar claro que su aspiración es Madrid, "no queremos crecer fuera de aquí", eso se lo dejan a Sumar para ellos mantenerse como un partido regional. Pero a cambio, piden que no se instalen en su territorio con otra marca. Celebran así en ambos lados el "reconocimiento mutuo" y que se haya consensuado definitivamente que cada formación tiene su terreno de juego: Sumar es el "proyecto compartido de ambos en el ámbito estatal" y Más Madrid la fuerza mayoritaria en la región.

Vías alternativas

Sin embargo, se deja un resquicio abierto a Sumar. En la Comunidad de Madrid hay varios municipios donde la fuerza progresista principal está representada por alcaldes de candidaturas independientes y municipalistas, ya sea IU en Rivas o incluso en Alcorcón, donde cogobierna el exsecretario general de Podemos, Jesús Santos, que se integró en Sumar sin pasar por Más Madrid.

Todos ellos "mantendrán como referente a Sumar", explican, dando por hecho que estas estructuras, ya creadas y con peso institucional, podrán hacer uso de la marca de Yolanda Díaz, aunque sin aclarar en qué se traducirá eso cuando lleguen unas elecciones. Sumar se ha comprometido a no presentar su marca en competición con Más Madrid en la región, según este último, pero no está claro qué ocurrirá en el futuro con estas fuerzas minoritarias que han optado por no integrarse en Más Madrid pero sí en Sumar.

Debate sobre la asamblea

En la I Asamblea de Sumar, Díaz contará con el apoyo de la cara más reconocible de Más Madrid, la de Mónica García, que condicionó su participación en el acto a que no fuera como líder del partido madrileño, sino como ministra de Sumar en el Gobierno. Una circunstancia que llevó a invitar al resto de titulares ministeriales de Sumar, algo que no estaba inicialmente previsto.

La intervención de la ministra de Sanidad, en cualquier caso, será corta. Hubo grandes dudas en Más Madrid sobre la conveniencia de asociar a su líder con las siglas de otro partido, más aún después de que las elecciones gallegas pusieran en duda la solvencia de la marca. El debate se resolvío reduciendo su protagonismo -tendrá una intervención breve- y justificándolo en su puesto en el Consejo de Ministros, y no como máxima responsable de la formación madrileña.

Pero no toda la plana mayor de Más Madrid asistirá. Habrá una "representación equitativa", indican en la formación, que confirman que no acudirá Manuela Bergerot, coportavoz de la formación y portavoz en la Asamblea de Madrid. La idea es que acudan representantes de los municipios y de la mesa regional.