Sánchez acusa a Feijóo de “tapar la corrupción” y le pide actuar tras la imputación del novio de Ayuso

El presidente del Gobierno se ha agarrado a la imputación de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por dos delitos de fraude fiscal y falsedad en documento mercantil para volver a pedir a Alberto Núñez Feijóo que exija su dimisión. “Ya no tiene excusas”, ha argumentado Pedro Sánchez en rueda de prensa desde Bruselas tras el Consejo Europeo para asegurar que “toda España espera que Feijóo asuma su responsabilidad” y rompa su “silencio” ante lo que denominó “caso Ayuso”.

“Criticar la corrupción de un tercer partido es lo sencillo, luchar contra la corrupción en tu propio partido es lo relevante”, ha contrapuesto para poner en valor que ante el caso Koldo tomó “decisiones contundentes, ejemplares y rápidas”. De ahí, que haya insistido en que Feijóo “no tape esa corrupción, sino que la expulse”.

No con muchas esperanzas de que haya reacciones, pues acto seguido asoció el enfrentamiento con Ayuso de su antecesor en la presidente del PP, Pablo Casado, con su “expulsión” del cargo. “Por eso Feijóo quizá no se atreva o no pueda exigir responsabilidades”, retó para deslegitimar al líder de los populares tras llegar a su cargo “diciendo que no venía a insultar y a hacer política para adultos”.

En este juego de dicotomías, Sánchez ha reconocido que la confrontación directa entre los dos principales partidos está generando una fuerte polarización social. Sin embargo, responsabiliza a los populares de ello y justifica que su partido no se quede callado porque “la polarización es asimétrica” y “no puede llevar a la equidistancia”. Ni de los políticos ni tampoco de los medios de comunicación, aseguró para pedir que se discierna entre “verdad y mentira” y “atacantes y atacados”.

“Silencio de los medios”

Al igual que ya hizo este jueves, Sánchez también acusó a Feijóo de mantener un silencio cómplice con la respuesta del PP madrileño de “amedrentar” a los medios que están investigando las supuestas irregularidades de su pareja, en referencia a unos mensajes amenazantes a una periodista de Eldiario.es. Asimismo, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a quien Sánchez nombró expresamente en su comparecencia, ha estado en el foco por unas acusaciones de acoso lanzadas contra dos periodistas de El País por acercarse a las inmediaciones de la vivienda de la presidenta en la que convive con su pareja. Actitudes antidemocráticas, dijo, de las que la Génova no solo no se desmarcaría, sino que “asume en primera persona esa forma de señalar a los medios”.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo hizo una reflexión crítica sobre el “silencio clamoroso” de algunos medios, dijo, “ante el intento de amedrentar a compañeros por parte del PP de Madrid y de la dirección nacional”. Porque lo hacen, concluyó, “es una pregunta legítima que nos podemos hacer muchos”.