Díaz reivindica "el proyecto de la emancipación y la esperanza" de Sumar para el 9 de junio

La vicepresidenta segunda del Gobierno y coordinadora general de Sumar, Yolanda Díaz, ha reivindicado "el proyecto de la emancipación y la esperanza" que representa su partido para las próximas elecciones europeas del 9 de junio "plantando cara" a los proyectos que plantean para estos comicios el PP y el PSOE por un lado y la ultraderecha de Vox por otro.

En un acto público de precampaña celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz), Yolanda Díaz ha pedido a la ciudadanía que "se tomen en serio" estas elecciones que se presenta "como un auténtico plebiscito entre dos hombres" --Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP)--, señalando que las disputas entre políticos "no arreglan vuestros problemas".

"Esta campaña no va de una elección entre dos hombres a ver quién saca más votos, esta campaña electoral va de vuestra vida, va de si podemos seguir subiendo el salario mínimo y si tenemos normas que nos permitan hacer eso", ha afirmado, comentado también que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "se presenta con un reto, una vez más, que es derrotar al Gobierno de coalición progresista".

En ese sentido, ha indicado que el Partido Popular "no tiene ningún proyecto para Andalucía ni para nuestro país. No solamente es que se presente a las elecciones con intención de sacar más votos, sino que, sencillamente, va a demostrar, una vez más, que está contra de vosotros".

Díaz ha asegurado entender el "cansancio" de la ciudadanía por los debates políticos pero a ellos les ha dirigido su intervención advirtiendo que el 9 de junio "nos jugamos el futuro de la democracia, de los derechos de los trabajadores, de la agricultura, de la emergencia climática, de las mujeres, de la gente Lgtbi en Europa y esto no es ninguna broma".

"Arrancamos en Andalucía y os pedimos, como hicimos el 23 de julio, que os movilicéis. No son unas elecciones más, no son de broma. Os lo dice alguien que está en el corazón de Europa", ha afirmado la líder de Sumar, recordando que con su gestión se ha subido el salario mínimo interprofesional "con el apoyo de los sindicatos" y que "ha batallado en Europa" para que ésta fuera "social" y que "hoy por fin tengamos una directiva que regula por primera vez el salario mínimo en Europa". "Esto es también lo que nos jugamos para los trabajadores y las trabajadoras europeas", ha dicho.

La líder de Sumar ha reiterado que en estos comicios "nos jugamos los derechos fundamentales, nos jugamos si queremos tener un proyecto de defensa europeo autónomo no subordinado a Estados Unidos, un proyecto de paz o nos jugamos lo que hoy estamos viviendo", en alusión a una Europa "que deja que maten a los niños y niñas a diario en Palestina", y "esto no puede seguir así", ha apostillado.

Para Yolanda Díaz, quien mejor representa el proyecto de Sumar es su cabeza de lista Estrella Galán, a quien le ha agradecido que haya dado "un paso adelante" para representar "lo mejor de nuestro país", y por eso ha pedido la movilización de simpatizantes y votantes de su partido para llamar al voto en estas europeas, incidiendo en que "necesitamos movilizar a la gente de Sumar, necesitamos que votéis a Sumar, necesitamos a las mujeres votando a Sumar. Le pido a la gente trabajadora andaluza que se movilice", ha finalizado.

En su intervención en este acto, Galán ha recogido el testigo de la vicepresidenta segunda del Gobierno para explicar que Sumar tiene un proyecto "importante" en Europa que "va a tratar de mejorar la vida de la gente", con políticas que apuesten por una industria verde, por generar empleos de calidad, cualificados, estables y con buenos salarios, y trabajando para "que no vuelva la austeridad".

La cabeza de lista para las europeas se ha referido también a la situación de Palestina, recordando que fue Sumar quien puso en el acuerdo de Gobierno con el PSOE el reconocer el Estado palestino. "Esperemos que esta semana se le reconozca, pero que nadie se ponga esa etiqueta, a lleva a Sumar", ha aseverado.

Continuando con ese tema, ha informado que llevan "meses" exigiendo la suspensión del acuerdo comercial entre la Unión Europea e Israel, "meses diciendo que no se puede comerciar con quienes violan los derechos humanos porque no queremos ser cómplices de un genocidio" y que "hace unos días" la ministra de Trabajo ha exigido a las empresas españolas que interrumpieran su relación con Israel "cuando se ponga en riesgo a las personas porque se colabora con el genocidio", lamentando que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comentase a este respecto que "Israel era un Estado amigo".

"La amistad no tiene que ver con la impunidad. Amistad no es decir que no hay un genocidio en Gaza, eso es colaborar con la muerte de miles de personas, 35.000 asesinados y 14.000 niños", ha lamentado la candidata de Sumar en estas elecciones europeas. Ante esto, ha llamado a "plantar cara" y a "marcar el rumbo de los derechos humanos" en una Europa "de acogida, de solidaridad y de paz".

Por su parte, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha intervenido en este acto celebrado en el campus de la Universidad de Cádiz en Jerez para afirmar que su partido es "el corazón que hace latir a este Gobierno", el mismo corazón que "va a plantar cara y va a marcar el rumbo en Europa, por una Europa democrática, verde y de la justicia social".

En palabras de Errejón, "estamos en el Gobierno con el Partido Socialista, pero nos diferencia una cosa: No creemos que baste con permanecer, no basta con quedarse quietos. El que no avanza, retrocede, y nosotros no hemos venido a retroceder, hemos venido a avanzar y a plantar cara. Hemos venido a marcar el rumbo y eso significa usar la mayoría que tenemos para democratizar el Estado, para redistribuir el poder social y para redistribuir la riqueza".

"Ya está bien de callarse, ya está bien de bajar la cabeza en las conversaciones, ya está bien de sentirnos minoría cuando somos mayoría, ya está bien de pedir permiso por ser quienes somos, ya está bien de pedir perdón por ser quienes somos. Estamos profundamente orgullosas y orgullosos de nuestras ideas porque son justas, porque son las más hermosas de la historia de la humanidad, porque las estamos llevando a cabo y porque mejoran la vida de la gente y a esto hemos venido", ha argumentado el portavoz de Sumar.

El partido ha celebrado de esta manera un acto público con simpatizantes en la provincia de Cádiz y en el preludio de la campaña de las elecciones europeas, que comenzará la semana que viene. Aquí han estado también el número cuatro en la lista de Sumar a las elecciones europeas, Manu Pineda; la vicepresidenta tercera de la Mesa y diputada de Sumar en el Congreso, Esther Gil de Reboleño; y la representante de Verdes Equo en el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, Mar González.