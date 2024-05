Maíllo blinda la alianza entre Izquierda Unida y Sumar

El futuro coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha blindado la alianza con Sumar, dado que la división solo garantiza el "fracaso absoluto" en la izquierda, y ha vuelto a refrendar la continuidad de Sira Rego como ministra de Juventud e Infancia, con la que quiere contar también para gestar una nueva dirección "coral" y de "integración" de la formación. También ha apuntado que va a contar con otros perfiles institucionales como el portavoz parlamentario, Enrique Santiago, el consejero del Gobierno asturiano y líder de IU en esta comunidad, Ovidio Zapico, son cargos de relevancia que deben estar en esta dirección coral.

Así lo ha destacado ante los medios de comunicación al inicio de la asamblea federal, donde el domingo será nombrado nuevo líder de la formación por parte de los 80 miembros de la Coordinadora Federal (el máximo órgano ejecutivo de IU) elegidos en las primarias con la militancia de la semana pasada. En este órgano la candidatura de Maíllo obtuvo la mayoría en este órgano al obtener el 53,4% de los votos de la militancia, imponiéndose con claridad a Rego, que se quedó en el 23,4%, y a los otros dos candidatos, el coordinador de Madrid Álvaro Aguilera y el representante del sector crítico José Antonio García Rubio.

A las puertas del auditorio de la sede de UGT en Madrid, ha destacado que el debate asamblea ha demostrado que IU está "muy viva" y ha reconocido que está "muy contento" del apoyo de los afiliados, que da "certidumbre" y "seguridad" para arrancar una nueva hoja de ruta. El previsible sustituto de Alberto Garzón al frente de la formación ha resaltado que IU tiene claro que, tras este proceso congresual, se pone al servicio de la sociedad y que "nunca" van a perder la orientación de su acción política.

En referencia al debate sobre la relación de Sumar, ha destacado que mantienen su postura "consistente" en la construcción de frente amplios, pero que esta asamblea no se reduce "a una alianza". "Esta asamblea es una estrategia de convicciones políticas, pero si hay algo que no se puede refutar es que si yendo unidas no siempre se consiguen los objetivos, desde luego la división lo que garantiza es el fracaso absoluto de lo que puede ser un espacio en la izquierda española", ha proclamado.

Por tanto, su mensaje es claro de "arremangarse" en disputar con la extrema derecha, desde su acción como formación y desde el "ensanche y de las alianzas sociales". Y prueba de que es "evidente" que están en Sumar es la presencia del dirigente de IU Manu Pineda en el puesto número 4 de la coalición, por lo que su formación va a poner todo su esfuerzo para que consiga el acta de eurodiputado.

Por otro lado, Maíllo ha destacado que Rego es una compañera "valiosísima" y que va a contar con ella en la futura dirección, que será colegiada y con integración de los distintos sectores. Es más, ha agregado que el proceso asambleario de IU "no va a condicionar al Gobierno" y Rego continuará como ministra de Juventud e Infancia.

El domingo será su proclamación

La jornada de este sábado de la asamblea federal de IU se centra en el debate de las centenares de enmiendas presentadas por las federaciones al documento organizativo y político de la dirección saliente. En su propuesta la ejecutiva defendía que la mejor fórmula para la convivencia de las organizaciones políticas y sociales dentro Sumar es la federación de partidos, sin "asimetrías" entre formaciones y territorios, y con mecanismos de coordinación que respeten la autonomía de todos los actores.

En el debate asamblea hay enmiendas sobre el papel de IU en Sumar y se abordará por ejemplo si la relación debe ser de mera coalición entre formaciones o si el papel de IU tiene que ser de implicación en la construcción orgánica de Sumar. Un debate que fijó la organización tras las tensiones por el peso de los partidos en las estructuras de Sumar, sobre todo por la negociación de la candidatura a las europeas, que llevó a la formación a suspender su presencia en la dirección de Sumar.

Mientras, la jornada del domingo será el turno de las intervenciones de los distintos coordinadores autonómicos y los saludos de las organizaciones políticas y sociales invitadas a la asamblea. Será mañana cuando se reúnan los 80 miembros de la Coordinadora Federal electos para votar a Maíllo como candidato a estar al frente de IU y una vez proclamado, dará su primer discurso como coordinador.

Luego, este órgano de dirección se ampliará luego hasta los 130 miembros para incorporar a los 18 coordinadores de federaciones de IU, representantes de las distintas federaciones autonómicas y representantes de los partidos federados.