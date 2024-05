El PP responde a Albares: “Hacemos oposición a Sánchez, no al presidente de Argentina”

Tras la crisis desatada entre el presidente argentino, Javier Milei, y el Gobierno de España - a cuenta de la participación del mandatario en la convención ultra de Vox este domingo en Madrid en la que llamó “corrupta” a la mujer de Pedro Sánchez sin mencionar a ninguno de los- y la decisión anunciada por el ministro de Asuntos Exteriores sobre llamar a consultas a la embajadora española en Buenos Aires, el PP responde: “Nuestra labor es hacer oposición al presidente de España, no al de Argentina”.

Moncloa exigió desde el primer momento que Alberto Núñez Feijóo se desmarcara de las palabras de Milei, que hizo un discurso durísimo contra el socialismo - “abrirle la puerta es invitar a la muerte” llegó a decir en el Palacio de Vistalegre de Madrid- a pesar de que el PP no participó en el acto ni tuvo contacto con el argentino. Los populares tratan de salir del foco y reprochan a José Manuel Albares, “que no nos llamó para informarnos de la posición en el Sáhara, Ucrania, Israel o Gibraltar” llame hoy al primer partido de la oposición “para que el PP defienda Sánchez de unas declaraciones del presidente argentino al que el Gobierno acusó de drogarse”.

Los populares vuelven a insistir en que Sánchez “debió dar explicaciones de los casos de supuesta corrupción que afectan a su Gobierno, su partido y entorno personal hace semanas” (en clara referencia a las actividades ´profesionales de Begoña Gómez sobre las que el partido de Feijóo lleva tiempo exigiendo una comparecencia pública de Sánchez), y consideran que “ese silencio” está generando “dudas internas, desconfianza en el extranjero y debilidad” en las posiciones de España en el exterior.

“De la estrategia del PSOE no participamos. Pretenden que Milei movilice al electorado al que ya no convence el Gobierno”, afirman fuentes de la dirección popular, que aseguran que no participarán “de la hipérbole discursiva que pretenden incluir unos y otros”, desmarcándose de esta manera de Vox y sus aliados.

En Génova dan por hecho que este discurso de Milei, amplificado por el partido de Santiago Abascal, es utilizado en Moncloa para “movilizar” a su electorado, ahora de cara a las elecciones europeas, y se reafirman en “la pinza del Gobierno y Vox una vez más”.