Feijóo: "Lo que ha hecho Milei es más o menos lo que ha venido haciendo Sánchez contra mí o contra Ayuso"

La crisis diplomática desencadenada el domingo tras el insulto del presidente de Argentina, Javier Milei, a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, centró el inicio de esta semana política. En una entrevista en Telecinco el lunes por la noche, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo que, cuando escuchó el exabrupto lanzado por el presidente argentino a Gómez, a quien llamó "corrupta", pensó: "Lo que ha hecho Milei es más o menos lo que ha venido haciendo Sánchez contra mí o contra la señora [Isabel Díaz] Ayuso". "A mí me ha dicho que yo era presidente del partido como consecuencia de la corrupción de mi partido. A la señora Ayuso le he dicho que vivía en una casa pagada con la corrupción. En definitiva, lamentablemente, lo que está ocurriendo en nuestro país es que el Gobierno está polarizando la vida política, con independencia de que tenga réplicas en el ámbito diplomático", respondió.

Feijóo, además, colocó el inicio de la crisis entre España y Argentina no en este domingo, sino en las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, hace dos semanas, cuando sugirió que Milei se drogaba. Entonces, los ministros de Exteriores de ambos países amortiguaron el impacto de esas palabras y el malestar no supuso ninguna medida diplomática por parte de Buenos Aires. "Yo no comparto ni lo que hace mi Gobierno, que es un disparate, ni la respuesta que le ha dado el señor Milei al Gobierno de España", añadió Feijóo.

Ni el máximo dirigente del PP ni ninguno de sus altos cargos ha condenado el insulto del dirigente suramericano a Gómez. Feijóo considera que el Gobierno está en plena "hiperactuación", porque Sánchez sabe, según él, que debería haber cesado al ministro Puente.

Vox-PSOE

Según el dirigente popular, es evidente que el PSOE busca "polarizar" la campaña de las elecciones europeas, que se celebrarán el 9 de junio. "Es evidente que al Partido Socialista le interesa mucho hablar del programa de Vox. Y a Vox le interesa mucho hablar del programa electoral del Partido Socialista y a nosotros lo que nos interesa hablar es de los de los españoles, de los ciudadanos, porque entendemos que estamos en política exactamente para esto", continuó. El excéntrico Milei hizo esas declaraciones sobre Gómez en un acto organizado por Vox.

Los populares se volverán a medir con el partido de Santiago Abascal en las europeas y a por esos votantes ultras está lanzado Feijóo desde este mismo lunes. "EL PP es el único partido que puede derrotar al PSOE y lo demás es fortalecer a Sánchez", dijo en referencia a Abascal. Además, por la mañana, el líder de los populares empezó a desgranar su programa electoral por la parte de los jóvenes, en los que Vox tienen gran entrada a través de las redes sociales. El político gallego ha presentado su plan para que los primeros cuatro años de trabajo paguen menos impuestos.