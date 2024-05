“Votar al PP es asegurarse de que 180 diputados defenderán a Galicia”

Tras veinte años como eurodiputado, Francisco Millán Mon aspira, desde el puesto número 8 de la candidatura del PP, a “seguir defendiendo” los intereses de Galicia ante una UE a la que ve inmersa en “una deriva medioambientalista” que, cree, perjudica a agricultores y pescadores gallegos. Asegura que la fuerza que tendrá su grupo, al que las encuestas pronostican un buen resultado, es la mejor garantía de que la agenda gallega estará presente en Europa.

Las elecciones europeas despiertan poco entusiasmo, pese a que nos jugamos mucho en ellas. ¿Hasta qué punto son responsables ustedes los eurodiputados de este desinterés por parte de los ciudadanos?

Nosotros hacemos lo que podemos. Pero creo que en los últimos años la UE se ha acercado al ciudadano por el papel que ha jugado en la crisis del covid. También ha sabido hacer frente con sus medios a la agresión rusa de Ucrania y la gente se ha dado cuenta de que tiene capacidad de actuar a nivel internacional. Creo que ahora se la valora más y en estas elecciones tenemos la oportunidad de decir ‘no’ a las políticas del señor Sánchez.

¿Por qué votar al Partido Popular en estas elecciones europeas?

Porque es un partido europeísta, el que más se identifica con Galicia y el que mejor puede representar sus intereses. Con el PPdeG, Galicia va a tener no solo un diputado o dos o tres, sino en torno a 180. Y creo que esta vez el PP será la delegación más importante después de la alemana dentro del grupo del Partido Popular Europeo. Votar al PPdeG es asegurarse de que unos 180 diputados van a defender los intereses de Galicia. Es una apuesta segura.

En ese gran grupo hay, lógicamente, intereses diversos. ¿Van a defender a los gallegos mejor ustedes que, por ejemplo, el BNG, que solo tiene que pensar en Galicia?

Que alguien pueda pensar que con un diputado se pueden defender eficazmente los intereses de Galicia en un océano de 720 diputados me parece absolutamente fuera de lugar. Los intereses de Galicia donde se defienden es en los grupos con diputados numerosos. Sinceramente, el BNG en el Parlamento europeo prácticamente no existe.

Todo apunta a que en estas elecciones se va a producir un avance espectacular de la ultraderecha. ¿Le preocupa?

Hablar de la ultraderecha en un lugar como Galicia, donde la ultraderecha no existe, es un poco artificial. Nosotros somos el partido que más se parece a Galicia y aquí no hay extremistas de extrema derecha.

Pero en Europa sí...

A mí lo que me preocupan son los extremistas y los populistas de todas las características. Ya sabemos con quién legisla cuando puede y en quién se apoya el señor Sánchez: en extremistas de izquierda y secesionistas. Eso también me preocupa.

En todo caso, ¿por qué cree que España empieza a contribuir a la expansión de la extrema derecha en Europa, aunque no sea al mismo nivel que Italia o Francia?

Es un fenómeno que está produciéndose en toda Europa. Hay polarización y radicalización, tras distintas crisis: económicas, sanitarias... Pero, afortunadamente, insisto, en Galicia no tenemos ese problema.

Y, como eurodiputado, ¿de quién se siente más cercano: de Ana Miranda, la candidata del BNG, o de Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox?

De quien más cercano me encuentro es de Manfred Weber, que es mi jefe de grupo parlamentario. Y estoy con aquellos grupos que defienden los derechos humanos, el proceso de construcción europea y que están en contra de la invasión de Ucrania por Rusia.

En el conflicto diplomático con Argentina, ¿por qué el PP se muestra ambiguo?

No, el PP no se muestra ambiguo para nada. Estamos en una situación lamentable, una crisis sorprendente... Todos sabemos cómo comenzó esta espiral y las frases de un ministro español que no tenía que haber pronunciado. Y luego las cosas se salieron de madre. Lo que hay que hacer es bajar los decibelios y tener un poco de sentido de la responsabilidad, sobre todo por los tantísimos vínculos entre Argentina y España. Y hay muchísimos intereses gallegos en Argentina. El PP no es ambiguo, lo que está es indignado ante esta irresponsabilidad.

¿Y que España reconozca el Estado palestino es responsable o irresponsable?

Me parece prematuro. Son unilateralidades a las que el señor Sánchez es aficionado. Lo prioritario es acabar con el conflicto. El reconocimiento se podría hacer con un mayor consenso europeo. Es empezar la casa por el tejado y responde más bien a una política de gestos para que no se hable de la amnistía y de los problemas del señor Sánchez.

¿También es un gesto pedir la cooficialidad del gallego, el catalán y el euskera en la UE?

Todo mi respeto y mi simpatía por el gallego. Pero no es lo mismo el Parlamento gallego que el Congreso y el Senado y el Parlamento europeo, donde hay 24 lenguas oficiales. Creo que se gasta más del 40% del presupuesto en las lenguas. Pero el PSOE hace bandera de este tema apremiado por sus socios catalanes. No es un tema fácil. El gallego debe ser un elemento de consenso y no ser utilizado como arma política.

¿Cómo va a afectar al sector del agro gallego la nueva PAC, la Política Agraria Común?

No hemos estado a favor de la PAC, porque tenía una deriva medioambientalista exagerada y excesiva burocracia. El sector rural ha vivido momentos muy duros: la sequía, el covid, el alza de los precios de los fertilizantes y los combustibles... Ahora hemos aprobado la flexibilización de la PAC, retirando algunos de los condicionantes que imponía. Nosotros queremos sentidiño y que, a la hora de legislar en el agro y la pesca, se tengan en cuenta tanto los intereses medioambientales como la dimensión económica y social.

¿Tiene razón el sector pesquero cuando dice que se siente maltratado por la UE?

El sector pesquero lo ha pasado mal por todo lo que vivió en la pandemia y luego ha sufrido una legislación excesivamente medioambientalista. Y ve que se le ponen cortapisas mientras importamos prácticamente el 70% del pescado y marisco que se consumen de China, Noruega o Marruecos... Le ponemos unos estándares muy altos a nuestra flota y entretanto otras flotas pescan sin esas cortapisas.

Y van ganando mercado...

Así es. Y, por encima, el Gobierno no baja el IVA del pescado. Ytodo ello sumado a los retos que el sector tiene: la descarbonización, el relevo generacional... El sector se encuentra un tanto desamparado porque lo que ve de Bruselas es incomprensión y que al mismo tiempo es tutelado por los responsables de Pesca y de Medio Ambiente.

¿Ylos diputados del PPdefienden mejor sus intereses?

El PPpodría ser el partido de la pesca. Pregúntele a la señora Miranda cómo ha votado en materia de Pesca el Grupo de los Verdes-ALE, en la línea medioambientalista. Y el diputado socialista César Luena, compañero del señor González Casares, es el que ha impulsado la Ley de Restauración de la Naturaleza... Nosotros siempre hemos puesto el acento en la defensa de los intereses de la pesca gallega.

Mientras en Galicia seguimos a vueltas con el traspaso de la AP-9, Bruselas expedienta a España por prorrogar la concesión de la vía. ¿Cómo cree que acabará este asunto?

La Comisión Europea cree que se ha infringido el derecho europeo porque considera que la renovación exige un concurso. ¿Qué ha respondido el Gobierno español? Lo ignoro. La cuestión puede acabar en un pronunciamento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Entretanto, los ciudadanos seguimos pagando peajes muy caros por circular por la AP-9...

Sí. Al usuario lo que le afecta no es el tema de la titularidad de la autopista, sino lo que nos cuesta. Era el señor Besteiro el que decía antes de las elecciones gallegas que su partido aseguraba la gratuidad de la AP-9. ¿Dónde está la gratuidad? Parece que se han olvidado.