Feijóo mantiene la puerta abierta a Meloni: "Sigo diciendo que no es equivalente a Orban"

Alberto Núñez Feijóo volvió a defender la frase de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, no es homologable a otros líderes de la extrema derecha europea. Lo dijo hace unos días, en consonancia con Ursula von der Leyen, y lo volvió a repetir este lunes en una entrevista en ‘Onda Cero’: “Lo que he dicho y lo mantengo es que nosotros no debemos pactar con la extrema derecha en Europa. Y que Meloni está defendiendo el Estado de derecho, ha firmado el pacto de inmigración y se declara proeuropea. Y en ese contexto sigo diciendo que Meloni no es equivalente a Orban”, en referencia al primer ministro de Hungría.

Este debate, la relación del PP europeo con los partidos de ultraderecha (que todas las encuestas sitúan ya como tercera fuerza después de las elecciones del 9 de junio) recorre Europa entera. Feijóo insistió en distinguir el partido de la mandataria italiana del resto de socios, incluido Vox, con el que los populares gobiernan varias comunidades autónomas. El líder conservador remarcó que Meloni acordó el pacto migratorio europeo mientras que “los diputados de Vox votaron en contra”, y puso en duda que los propios dirigentes ultra y el resto de partidos homólogos en Europa defiendan el proyecto europeo como en su opinión sí hace la primera ministra transalpina.

Preguntado por sus pactos con Vox, Feijóo repitió una y otra vez que el PP buscó “estabilidad” en las comunidades autónomas y que el PSOE de Sánchez “no hizo el mínimo esfuerzo por darla”. Por eso, continuó, formaron pactos con Vox “donde hay presupuestos y se está cumpliendo el programa del PP”.

“Las cosas que hacemos en las CCAA se pueden describir y concretar. Estamos cumpliendo el programa y no hay contradicciones. Damos estabilidad política, se aprueban los presupuestos, bajamos impuestos, hacemos más inversiones en sanidad, y estamos siendo útiles. El Gobierno nacional está colapsado, roto y se ha quedado sin aliados, además de que renunció a presentar unos Presupuestos”, dijo Feijóo.

"El reconocimiento ahora empodera a Hamás"

El otro gran asunto internacional, la decisión de España de reconocer -lo hará este martes- el Estado de Palestina junto a los gobiernos de Noruega e Irlanda es para Feijóo “una irresponsabilidad” que traerá “más daño al pueblo palestino que beneficio" y que en este momento "empoderará a Hamás". El líder conservador, que volvio a defender la solución de los dos Estados de manera conjunta y coordinada con la UE -como repitió la semana pasada en el Congreso- dijo con total claridad: “Para reconocer el Estado palestino, Palestina tiene que reconocer el Estado de Israel”. Y continuó: “Y a partir de ahí, ya podemos hablar de fronteras e interlocutores. Hamás, que es un grupo terrorista, no puede serlo”.

El caso de Begoña Gómez

En el plano nacional, Feijóo no dio detalles sobre cuándo piensa su partido llamar al presidente del Gobierno a la comisión de investigación en el Senado. Pero sí repitió que en España “se está investigando de forma directa o indirecta a la mujer del presidente” y que él lleva persiguiendo “semanas” respuestas que no obtiene.

Defendió que Manos Limpias “sentó a un miembro de la Casa Real en el banquillo y eso al PSOE no le pareció mal” cuando fue preguntado por la denuncia de la organización ultraderechista y por el hecho de que no haya sido el PP el que ha puesto la denuncia en el juzgado. El líder conservador aseguró que seguirán de cerca las novedades de las diligencias abiertas y no descartó interponer un recurso si, finalmente, el juez no ve indicios de delito.