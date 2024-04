Suso de Toro, protagonista do documental 'Suso. Fóra de Lugar' que se estrea no Principal

O Teatro Principal de Santiago de Compostelaacolle a estrea do documental "Suso. Fóra de lugar", unha obra cinematográfica dirixida por Alberto Sacido que profundiza na vida e obra do recoñecido escritor galego Suso de Toro.

O filme, produto de sete anos de meticuloso traballo, presenta a Suso de Toro nun diálogo íntimo consigo mesmo, explorando os seus comezos, influencias literarias, desafíos profesionais, o seu compromiso político e a súa traxectoria como escritor. Ademais de ofrecer unha mirada introspectiva, a película inclúe conversacións con 26 persoas e colectivos que compartiron experiencias con De Toro, abordando o seu impacto na literatura galega e as dificultades que enfrontan os escritores.

Alberto Sacido, quen xa destacou co seu documental Unitarias no 2014, volve adentrarse no mundo do cinema documental con esta obra que promete ser un retrato conmovedor e revelador.

Suso de Toro con Manuel Bragado en un fotograma del documental / cedida

A produción de Suso. Fóra de lugar foi posible grazas ao apoio de Culturactiva S. Coop., así como á colaboración de Danga Danga e a Postproducción de Arraianos. Ademais, o documental recibiu financiamiento para o seu postproducción por parte da Deputación da Coruña na convocatoria de Proxectos Singulares do 2023, o que facilitou a súa presentación en diversas localidades galegas.

A primeira proxección de Suso. Fóra de lugar terá lugar o mércores 17 de abril ás 20:00 horas no Teatro Principal de Santiago de Compostela. A película tamén será presentada noutras localidades como Outes, Ribeira, Betanzos e Cedeira nas próximas semanas. Os interesados poden recoller as súas invitacións para partir do martes 16 na Zona C no horario habitual de apertura. A presentación contará coa presenza do director Alberto Sacido e do propio Suso de Toro.