O Parlamento de Galicia conmemorou este mércores o 186 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro, o principal referente da cultura e a literatura de Galicia, así como un emblema que excedeu as fronteiras do territorio.

A Cámara galega acolleu un acto de homenaxe que contou co presidente do Parlamento, Miguel Ángel Santalices, o conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, ou o presidente da propia Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira. Nesta homenaxe, que arrincou ás 9,15 horas, antes da sesión plenaria, Angueira sobresaíu que a escritora homenaxeada "reflicte universalmente o que somos e o que fomos". Deste xeito, apuntou que "non coñece ningún Parlamento" que celebre un acto como este "sinxelo, pero simbólico á memoria de quen o represente literaria e culturalmente". Así mesmo, o acto contou coa lectura de poemas da escritora por parte da deputada socialista Noa Díaz, o do BNG Daniel Castro e o dos populares José Luís Ferro. O peche estivo a cargo do cuarteto tradicional Aire Xulia que interpretou a Alborada de Rosalía de Castro. CONTRIBUCIÓN DE ROSALÍA DE CASTRO Na súa intervención, o conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, destacou a idea de que Galicia "é un pobo de palabras, grazas a que en tempos escuros para a lingua Rosalía conformou unha literatura de raíces profundas e calidade indiscutible". Así, sinalou que "todo pobo necesita referentes, xa que unha sociedade sen referentes é unha sociedade sen autoestima". Rodríguez subliñou que Rosalía "entendeu que o galego non enterra nin limita", senón que "proxecta e a través del podemos construír unha identidade aberta e que non coñece fronteiras". Deste xeito, explicou que "a semente que ela plantou deu os seus froitos" e que "grazas a figuras como Rosalía ninguén dubida de que o galego é unha lingua útil en todos os ámbitos". Así, puntualizou que o galego "é a lingua co índice de competencia máis elevado das comunidades autónomas con linguas cooficiais". COMPROMISO ROSALIANO DO PARLAMENTO GALEGO Pola súa banda, Santalices reivindicou o "inquebrantable compromiso rosaliano" da Cámara galega e resaltou que "a mellor homenaxe" que se pode facer á escritora "é ler e reler a súa obra". Nesta liña, o presidente do Parlamento de Galicia insistiu en "a nobre tarefa de inmortalizar o legado literario e espiritual da escritora" é algo que "todo galego de ben asume con entusiasmo, na medida en que Rosalía representa o mellor de Galicia de todos os tempos".