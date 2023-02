La afirmación no podría ser más polémica: el pulpo á feira, uno de los platos más típicos de Galicia, "no es gallego". Investigadores gastronómicos citados por 'La Vanguardia' afirman que el plato tiene su origen en la Maragatería leonesa (comarca situada en el centro de la provincia de León) y no en Galicia. El primer argumento es histórico. Hace siglos, los arrieros maragatos eran los principales responsables de conectar las mercancías entre los puertos gallegos y el sur de la Península Ibérica. Recorrían la Vía de la Plata hacia el norte para al llegar a destino vender el pimentón extremeño o el aceite de oliva procedente de Andalucía.

En su viaje de regreso a menudo cargaban pulpos secados al sol -uno de los pocos productos del mar que viajaban por aquel entonces hasta el interior de la Península- que se utilizaban como moneda de cambio. Después, al rehidratarlos y mezclaros con aceite y pimentón surgió el pulpo á feira. El propio nombre del plato surgiría precisamente de las ferias agrícolas en las que pescadores y arrieros aprovechaban para comerciar. Sea como sea, no hay duda de que la práctica de repartir pulpo de forma masiva entre la población se inventó en la Ribeira Sacra, en concreto en el Monasterio de Oseira (Ourense). Sería el aristócrata Diego Arias quien inició esta costumbre a principios del siglo XII. Arias era un joven capitán a quien la reina Urraca I de León premió con el coto de Marín, donde residió hasta el fallecimiento de su esposa Sabina. Tras la muerte de su amada, renunció a todas sus posesiones materiales al entrar en el convento, entre ellas las ingentes cantidades de pulpo seco que le entregaban los marineros de Rías Baixas en concepto de impuesto. Los sellos de la polémica En 2021 Correos se lanzó de cabeza a la polémica del origen del pulpo á feira con la emisión de una serie de 125.000 sellos para celebrar "un plato exquisito" cuyo origen situaba "en tierras leonesas o incluso extremeñas". La serie dedicada a esta receta era la tercera de la entrega "España en 19 platos", iniciativa que surgió de un convenio de colaboración entre la Real Academia de Gastronomía y Correos para homenajear los platos "más significativos" de la gastronomía española. Correos recoge en su web los argumentos para defender que el plato emblema de Galicia no tiene su origen en nuestra tierra: como los maragatos comerciaban con el pimentón y el oro líquido "el origen de esta receta reside en tierras leonesas, incluso extremeñas, según algunos". "Pronto empezó a servirse también en Galicia" y tiempo después se añadieron patatas cocidas como guarnición, una evolución en la que "reside la diferencia entre el pulpo a la gallega y el pulpo á feira". El nombre del plato se atribuye a que se cocinaba generalmente "en las ferias de ganado a las que acudían los arrieros maragatos", quienes comían lo que tenían más mano: "el pulpo, previamente seco, rehidratado, cocido, aliñado con aceite de oliva y pimentón".