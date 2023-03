Fontes próximas á familia veñen de confirmar o pasamento do intelectual Salvador García-Bodaño Zunzunegui aos 86 anos de idade na súa residencia de Teo. Nado no barrio olívico de Teis, con tan só un mes de idade García-Bodaño trasladouse coa familia a Compostela, cidade na que se formou intelectualmente coa influencia de Carlos Maside e Ramón Piñeiro. Así o contaba el mesmo na súa web:

"Para min todo comezou na cidade de Vigo, é dicir, alí se iniciou todo ese minucioso e abrumador relato existencial, máis curto ou máis longo, máis ou menos feliz, do que non se libra ninguén (...) direi, cunha maior precisión, que o feito de eu saír a esta vida (...) tivo lugar en Teis, no número 121 antigo da rúa de Sanxurxo Badía, na media noite do dezaseis ao dazasete dun mes de xullo de hai xa un disparate de anos, poñamos, sen a menor dúbida, que a data foi a de 1935...

Cando nin contaba un mes, os meus pais leváronme para Compostela (...) e, naturalmente, por entón eu andaba moi lonxe de saber que había de ser escritor."

Autor de oito libros de poesía, entre eles Tempo de Compostela (1978, Edicións do Cerne), traducida ao italiano, García-Bodaño tamén cultivou a narrativa, o ensaio e a tradución ao galego de obras como Viaxe por Galicia 1837, de George Borrow (1993, Edicións Xerais de Galicia).

Salvador García-Bodaño formou parte do nexo iniciador da histórica Xeración das Festas Minervais xunto a grandes nomes das nosas letras como Uxío Novoneyra, Manuel María, Xohana Torres ou Xosé Luis Méndez Ferrín. De produción moi reflexiva e espazada nas publicacións, colaborou en diferentes revistas, como Teima, e volumes de homenaxes, realizou numerosas colaboracións literarias e mantivo unha intensa produción xornalística.

A proposta de Antón Fraguas, Constantino García e Andrés Torres Queiruga, ingresou como membro numerario na Real Academia Galega o 25 de novembro de 1992, pronunciando o discurso Compostela e as nosas letras ata o Manifesto Máis Alá, respondido por Carlos Casares. Foi vicesecretario desa institución durante dous períodos consecutivos, de 2001 a 2009.