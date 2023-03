El legendario músico, conocido popularmente como “The Modfather”, confirma las fechas de su nueva gira europea con 4 paradas en nuestro país, entre las que estará su actuación en Vigo el 16 de Septiembre como cabeza de cartel del Festival Underfest SON Estrella Galicia.

Figura indispensable y referente de la música británica desde su debut en 1977 con los gloriosos The Jam, pieza capital para el resurgimiento de la cultura mod e influencia de primer orden para el britpop de los 90, es el autor, primero con The Jam, después con The Style Council y finalmente en solitario, de un buen puñado de himnos generacionales y álbumes de absoluta referencia.

Nacido en el condado de Surrey, cerca de Londres, comenzó su consistente y prolífica carrera en los años 70 como líder de los míticos The Jam, con sus amigos Steve Brookes y Dave Waller, banda con la que ponía patas arriba los senderos de la escena británica y que sentó las bases del revival mod, dejándonos canciones memorables como “Town Called Malice”, “That’s Entertainment” entre muchas otras…

Tras su separación en 1982, fundó The Style Council junto a Mick Talbot, otra banda de culto en la que mostró su pasión por el soul, jazz y funk, y con la que volvió a dejarnos un reguero de grandes canciones, vibrantes y con conciencia política y social.

En 1992 inició su brillante carrera en solitario con la que continuó marcando su incisiva huella, reafirmándose como uno de los nombres indiscutibles de la música británica y uno de los músicos más respetados, elegantes e influyentes de la escena, un artista irrepetible. Han transcurrido más de 30 años desde su primer LP homónimo y con 18 álbumes de estudio ya a sus espaldas, Paul Weller no ha dejado de crear, mezclar y experimentar con diferentes estilos musicales, logrando un sonido particular del que se vienen alimentando los principales músicos salidos del Reino Unido en los últimos años. Su último lanzamiento 'Will Of the People', publicado recientemente, es una colección cuidadosamente seleccionada de 31 pistas de la amplia cornucopia de canciones de Weller que nunca llegaron a formar parte de ninguno de sus álbumes de estudio.

Con una trayectoria de casi 50 años y un talento inmutable, Weller continúa siendo una de las figuras más representativas y esenciales del pop-rock británico, influenciando a numerosos grupos a lo largo de estas 5 décadas. Sigue en estado de gracia y el próximo mes de septiembre, acompañado de su espectacular banda, volverán a sonar en directo en nuestro país esas canciones que ya forman parte de la historia.