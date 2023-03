El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este viernes en un acto en Lugo que Galicia "no es fácil" para su formación porque el nacionalismo "lleva campando a sus anchas desde hace décadas".

Ante una treintena de simpatizantes, Espinosa de los Monteros ha expuesto en la capital lucense el programa 'España Decide'. Allí, ha denunciado que el expresidente de la Xunta y actual presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, hizo "lo fácil" en Galicia. "Dice que en Galicia no triunfa el nacionalismo. Claro, porque nacionalista eres tú. Lo has comprado", ha proclamado.

Para Espinosa de los Monteros, "ponerse donde el nacionalismo" y "legitimarlo" tiene consecuencias, ya que "la gente lo da por bueno y va a acabar votando al original en lugar de la copia". "No os quepa duda de que el nacionalismo acabará gobernando en Galicia", ha lamentado.

En esta misma línea, ha aprovechado para acusar al diputado del Bloque en el Congreso, Néstor Rego, de no tener "ningún cariño por Galicia". "Si amas el gallego puedes hablarlo, pero no uses el portugués, que no es una lengua española. Si se supone que amas Galicia, no me traigas frases en portugués; no te inventes cosas nuevas", ha censurado.

Con todo, el diputado de Vox ha defendido la importancia de que los más pequeños hablen gallego, "porque es una lengua española", pero ha incidido en que "deben aprender español para moverse por todo el mundo".

Asimismo, ha reivindicado los resultados de la formación liderada por Santiago Abascal en las pasadas elecciones generales, en concreto, en la provincia de Lugo, donde fueron la cuarta fuerza más votada, por detrás del PP, del PSOE y de Unidas Podemos, y con 1.000 votos por encima del BNG.

Por eso, ha recordado que cuando Néstor Rego les dice que "Vox en Galicia nada", responden: "Menos te quieren a ti, que te hemos ganado las elecciones generales en la provincia de Lugo. Nos cuesta, pero nos votan más a nosotros que al Bloque".

MOCIÓN DE CENSURA

Durante su discurso, Espinosa de los Monteros también se ha referido a la moción de censura que se ha celebrado esta semana en el Congreso y ha reprochado a la vicepresidente tercera, Yolanda Díaz, que "le quisiera explicar al señor Ramón Tamames el espíritu constituyente".

"Habla el profesor Tamames y llega Yolanda Díaz, currículum desconocido, y le dice, mire le voy a explicar el espíritu constituyente y los artículos de la Constitución; y yo miraba y decía: ¿esta tía sabrá que uno de los redactores era el profesor Tamames? ¿Le vas a explicar tú a tu padre cómo se hacen los niños?", ha cuestionado.

ESPAÑA DECIDE

Asimismo, el dirigente de Vox ha criticado algunas de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, entre ellas, la ley del aborto o la ley de eutanasia, así como al Ministerio de Igualdad.

Frente a esto, ha pedido a los asistentes "imaginar un Gobierno que en vez de estar empeñado en subir impuestos" estuviera pensando "qué puede hacer para ayudar".

"¿Alguien os ha preguntado si estáis dispuestos a disparar el coste de la energía para que empresas como Alcoa acaben cerrando? ¿Alguien os ha preguntado si queréis acabar con la producción de coches diesel? ¿Alguien os ha preguntado si queréis acabar con el automóvil en una región como Galicia que tiene una fábrica de automóviles?", ha enumerado.

En este contexto, ha explicado que 'España Decide' consiste en "decidir si esas políticas que aplican los demás están en consonancia" con lo que pide la ciudadanía. "¿Sabéis por qué nunca os van a preguntar? Porque saben la respuesta", ha relatado.

"Si nos dejamos de las tonterías a las que se dedica este Gobierno podemos volver a hacer España grande otra vez y podremos empezar a crear un gran futuro", ha manifestado.