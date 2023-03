La huelga de letrados de la Administración de Justicia ya deja en los dos primeros meses de huelga indefinida más de 10.000 juicios y vistas suspendidas en toda Galicia. Así lo estiman fuentes de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) consultadas por El Correo Gallego.

Los paros de los letrados de la Administración de Justicia no son nada nuevos. Ya el pasado 2022, los juzgados gallegos se vieron paralizados en varias ocasiones –en los meses de abril, noviembre y diciembre– por las huelgas convocadas por la UPSJ, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) a raíz del “quebrantamiento reiterado”, por parte del Ministerio de Justicia, de los acuerdos comprometidos en abril de 2022.

Ahora, la situación es más compleja, pues desde el pasado 24 de enero estos paros han pasado de ser “ocasionales” a indefinidos. Su seguimiento en Galicia está siendo elevado, alrededor del 65% en toda la comunidad y aumentan a medida que pasan los días, de hecho, ayer la participación subió en toda la comunidad en un 18% en relación con el día anterior tal y como aseguran desde la UPSJ.

Por provincias, A Coruña es en la que mayor seguimiento está teniendo la huelga de letrados de la Administración de Justicia, más del 80%, concretamente un 80,18%. Le sigue Ourense, con un 64,29%; Lugo, con un 62,5%; y, finalmente, Pontevedra, con un 48,42%, lo que le convierte en la provincia gallega con menor seguimiento de los paros.

Ya en el primer mes de huelga indefinida, los paros ocasionaron la suspensión de unos 7.000 juicios y vistas en toda Galicia. A día de hoy, ya son más de 10.000, una subida menor dado que cada vez tienen lugar menos señalamientos debido a la instalación de los servicios mínimos en los juzgados gallegos. Además, los letrados de la Administración de Justicia destacan que ya son 290.000 lo asuntos en trámite que se encuentran suspendidos, a los que conviene añadir que unos 60.000 todavía no han iniciado los trámites. “Todo esto son estimaciones teniendo en cuenta las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ). Trimestralmente estos asuntos pendientes de incoación superan los 80.000, se encuentran en torno a los 85.000, lo que supondría que estamos hablando de unos 30.000 asuntos que no han iniciado los trámites al mes, unos 60.000 en estos dos primeros meses de huelga indefinida, pero creemos que estos cálculos se quedan cortos. Hasta que no nos sentemos no podremos saber la magnitud real”, señalan desde la UPSJ.

Negociaciones

Tras nueve semanas de paros, Gobierno y letrados siguen sin llegar a un acuerdo. Estas no fueron fáciles desde el minuto uno debido a los “continuos ataques contra los funcionarios de Justicia por parte del Gobierno”, hecho que tensó las negociaciones e, incluso, durante un periodo de tiempo se limitaron a conversaciones por medio de correos electrónicos. Ahora, parece que el Departamento dirigido por Pilar Llop tiene una mayor voluntad de diálogo, así lo ven los letrados aunque, reconocen, siguen sin saber “donde está el escollo”.

Las negociaciones continúan, esta semana el comité de huelga mantuvo varios encuentros con el Ministerio de Justicia, la última reunión tuvo lugar en el día de ayer, y llegar a un acuerdo comienza a ser necesario, aseguran los letrados, debido a la proximidad de las municipales ya que, recuerdan, en ellas juegan un papel importante ya que, según la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), los letrados de la Administración de Justicia deben intervenir en la composición de las mesas electorales, así como en la revisión del recuento de votos al tener que formar parte de las Juntas Electorales.