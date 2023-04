Nuestra comunidad es objetivo primordial de la nueva editora de EL CORREO GALLEGO, cuyo proyecto se presentó en sociedad el lunes en una gran gala celebrada en Santiago.

EL CORREO GALLEGO que nació de la mano de Prensa Ibérica a principios del presente año y que ahora estrena una nueva era en la que fortalecerá sus contenidos y sus soportes, “que llegará antes, mejor y más lejos”, en palabras del nuevo editor, Javier Moll, se presentó el pasado lunes en el compostelano Hotel Monumento San Francisco, acompañado de personalidades que representan a toda la plana mayor de la sociedad gallega.

Allí se puso de relieve el “vínculo y el compromiso” que este grupo líder de la prensa local y regional en España mantiene con Galicia, “un territorio principal en nuestra escala de prioridades, donde ya editamos Faro de Vigo y La Opinión de A Coruña”, afirmó Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica.

Esta puesta de largo en sociedad de EL CORREO GALLEGO reunió a más de 250 invitados y entre las autoridades que asistieron a la cita se encontraban el titular de la Xunta, Alfonso Rueda; el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, el delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro; el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, Diego Calvo; el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Vigo, Abel Caballero; el portavoz del PP en la Cámara de O Hórreo, Pedro Puy; la portavoz nacional y parlamentaria del BNG, Ana Pontón, y el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso.

Además, tampoco faltó a la fiesta la cúpula de la Iglesias gallega, representada por monseñor Barrio, arzobispo de Santiago durante 27 años, y su sucesor en el puesto, el recientemente nombrado monseñor Francisco Prieto. Todos ellos fueron recibidos por Javier Moll, junto a su esposa y vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola; el director general del grupo, Sergi Guillot; el director general en Galicia, Jesús Echevarría; el subdirector general autonómico, Juan Carlos Da Silva; el director general de contenidos, Isidoro Nicieza; el gerente en Galicia, Jaime Abella, y el director de EL CORREO GALLEGO, Xaime Leiro.

“Para nosotros es un reto y un orgullo sumar a nuestra red de medios una cabecera histórica que está en el corazón de la sociedad compostelana y que une a ella su destino”, indicó Javier Moll en su intervención, tras lo cual añadió que en esta nueva era el periódico compostelano redoblará “su esfuerzo informativo, contribuirá al desarrollo del territorio, defenderá los intereses de sus ciudadanos, engrandecerá la imagen de la marca Santiago y aprovechará en beneficio de sus lectores las ventajas que aporta pertenecer a una empresa de comunicación con más de 1.200 periodistas”. Y recordó que Prensa Ibérica es un grupo cuyas sinergias permitirán al lector disfrutar también de una ventana mucho más potente para conocer e interpretar mejor lo que ocurre en España y en el mundo.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su discurso, aseguró que a Prensa Ibérica no sólo se la puede considerar una empresa de comunicación que está en Galicia, sino que, por su trayectoria en nuestra tierra desde el año 86, “es ya una parte fundamental de Galicia y lo demuestra día a día”.

Y celebró también la integración de EL CORREO GALLEGO en el proyecto de Prensa Ibérica, “una unión que corrobora la confianza de este grupo en esta tierra”, a la vez que definió su expansión por España, “tejiendo una amplia red de cabeceras prestigiosas”, como fiel reflejo de “un país unido, con muchas cosas comunes, pero también muy diverso”.

Del diario santiagués, Rueda destacó su importancia como testigo de todo lo acontecido en la comunidad durante el último siglo y medio: “EL CORREO GALLEGO atesoura boa parte da historia de Galicia. Na súa hemeroteca están gardadas as vidas, as inquedanzas, os reveses e as ledicias de moitas xeracións de galegos, desde os máis anónimos aos máis relevantes. Grazas á existencia dun medio como este, todas esas biografías seguen vivas para axudarnos a valorar, a entender e a mellorar a Galicia de hoxe e tamén a do futuro”.

Finalmente, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, expresó su convencimiento de que “un periódico forma parte das sinais da identidade dunha cidade” y valoró el hecho de que la capital gallega pueda seguir contando con su diario centenario. En este sentido, agradeció el esfuerzo de los trabajadores por mantener “a ilusión e o espírito para manter vivo un periódico como o que hoxe temos” y reflexionó sobre el periodismo que debe contribuir a que “os cidadáns teñan un espazo onde expresar as súas preocupacións e tamén unha forma de referenciarse. En definitiva, un elemento de identificación para a cidadanía”.