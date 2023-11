Desde #Baiona un exemplo do que será #Galicia☀️



Vindeiros días📢Confírmase o anticiclón.



🔹20: máis nubes no norte🌥️Menos no sur🌤️

🔹21: algúns🌦️no norte e🌤️no sur.

🔹22: máis do mesmo🌦️🌤️

🔹23: eo despexado☀️e posibles xeadas🧊

🔹24: máis do mesmo☀️🧊#FelizSemana pic.twitter.com/saoB1Z3szs