De A Coruña a Lugo o de Vigo a Padrón. Escolares de toda la comunidad han unido un año más su creatividad para reivindicar un futuro libre de violencia contra las mujeres durante el concurso escolar de creación gráfica y audiovisual convocado por la Xunta con motivo del 25-N, que esta semana celebró su entrega de premios en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela.

‘Non teñas medo de ser quen es’, ‘Cóntao.. Todo cambiará’, ‘Que to teu espello sempre che devolva o teu sorriso’ o ‘Que non che digan que non podes’ fueron solo así algunos de los mensajes lanzados por los escolares durante una cita en la que se premiaron un total de once trabajos y en la que destacó el talento, la creatividad y el coraje del estudiantado gallego.

En concreto, escolares de A Coruña, Padrón, Lugo, Navia de Suarna y Vigo resultaron primeros en las diferentes categorías, en las que también fueron reconocidas piezas gráficas y audiovisuales de centros de Pontevedra, Nigrán, Chapela, Cospeito y Alfoz.

El jurado, que valoró los trabajos presentados por alumnado del último ciclo de Educación Primaria, ESO y Bachillerato, con una categoría específica para Educación Especial, estuvo integrado por representantes de la Secretaría Xeral de Igualdade, de la Consellería de Cultura, Educación, FP y Universidades y de la Comisión Asesora de Publicidad no Sexista.

Reconoció la calidad técnica y creativa de las propuestas de la presente convocatoria y tuvo en cuenta en su valoración la transmisión de un mensaje claro de rechazo frente a la violencia de género.

Con esta iniciativa, la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade pone en valor la reflexión sobre la violencia de género realizada en el ámbito escolar con el foco puesto en la prevención, en la detección precoz, en la intervención y en el reconocimiento de las nuevas violencias.