El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado hoy confiado en que los populares gallegos puedan conseguir una nueva mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas gallegas, con Alfonso Rueda como candidato a la Presidencia de la Xunta.

En una entrevista en el programa Galicia por diante fin de semana, de la Radio Galega, Núñez Feijóo reconoce que, a nivel personal, "ganar en Galicia es fundamental" y subraya que el PPdeG, con Rueda al frente, tiene "coindiciones" para conseguir "una quinta mayoría absoluta".

El Partido Popular canalizará el clamor social que se está viviendo en España.



🗣️ @NunezFeijoo en @GxDRadioGalega: “Vamos a seguir reivindicando en la calle la vigencia de nuestra Carta Magna”.https://t.co/nwwiOMXfHM — Partido Popular (@ppopular) 26 de noviembre de 2023

En este sentido, afirma que Rueda y su Ejecutivo han dado muestra de "estabilidad", "de experiencia en la gestión de los asuntos públicos" y, sobre todo, "que no se deben a nadie que no sean los gallegos". "Creo que este Gobierno gallego es probablemente uno de los gobiernos más sólidos de toda España", aseveró.

Por el contrario, el líder del PP ve al candidato socialista a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, más preocupado por defender al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que a Galicia. Sobre el BNG, afirma que está "más preocupado por seguir lo que marcan los independentistas catalanes y Bildu (...) que por defender los intereses del país".

En la entrevista Feijóo se refirió, además, a otras convocatorias electorales previstas para 2024, como las elecciones al Parlamento europeo, que ve como "elecciones nacionales". Al respecto, dice estar "muy interesado en saber si los españoles están de acuerdo con lo que está haciendo el Gobierno y lo que les ocultó este Gobierno en las últimas elecciones". Sobre los comicios vascos, confía en que su partido suba "de forma notoria", tras los cambios realizados en el PP de Euskadi.

Nueva legislatura

Ante la nueva legislatura que acaba de comenzar, Núñez Feijóo cree que será "difícil" y que el PP representará "a la mayoría del pueblo" y no solo a los votantes o simpatizantes del partido, también a "muchos socialdemócratas" y "muchos exvotantes del Partido Socialista" que, cree, no están de acuerdo con la amnistía y otros acuerdos que hicieron posible la investidura de Sánchez. "Somos el único refugio constitucionalista que hay en España en este momento en el Congreso", aseguró y mostró su convencimiento de que si se repitiesen en este momento las elecciones generales, "no se repetiría un resultado que permitira a Sánchez ser presidente".

Sobre el papel que tendrá el gallego Miguel Tellado, actual vicesecretario general de Organización del PP, Feijóo no quiso avanzar si formará parte de los ajustes previstos en el partido y en los grupos del Congreso y el Senado. "Esté donde esté, va a ser una persona clave dentro de la estructura del Partido Popular de España", se limitó a señalar.