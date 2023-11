Si todavía quedaba alguna duda después de que Yolanda Díaz tachase de “radicalmente falsa” la posibilidad de que el Movimiento Sumar Galicia se planteara llegar a un acuerdo con el PSdeG para participar en coalición en las próximas elecciones gallegas. El portavoz de la formación en Galicia, Paulo Carlos López, se encargó esta mañana de descartar completamente esta opción. "Sumar presentarase nas catro provincias galegas. A única negociación que haberá co PSOE será a dun goberno de coalición para a Xunta", apuntó el profesor de Ciencias Políticas que señaló, además, que al menos de manera formal "nunca houbo esa oferta" por parte de los socialistas.

En su primera intervención pública, Paulo Carlos López avanzó que la formación presentará en los próximos días su Comisión Promotora, en la que participarán personalidades del mundo sindical, académico y cultural de la comunidad, así como miembros del municipalismo gallego. Cabe recordar que, por ejemplo Jorge Suárez, exalcalde de Ferrol participó en la jornada con la que la formación dio inicio a su proceso de escucha a mediados del pasado mes. López auguró que "haberá sorpesas" cuando todos los nombres salgan a la luz.

En el marco de la configuración de un programa para esos próximos comicios, Sumar se trasladará a Ourense el próximo sábado día 2. La incógnita, no obstante, en este momento se encuentra en quién será la persona designada para liderar la candidatura, tras descartarse la opción de Marta Lois. El propio Paulo Carlos López no quiso descartarse a el mismo como candidato a liderar esa lista y reiteró que la elección de las listas contará con un "refrendo democrático", aunque no sentenció que fuera a realizarse mediante primarias como le solicita Podemos Galicia.

Negociaciones con Podemos y EU

Con respecto a la posibilidad de alcanzar una lista unitaria con Podemos y Esquerda Unida, López defendió la "discreción" con la que se están produciendo las negociaciones, y aseguró que las mismas están avanzando a buen ritmo, "solventando" los problemas que pudiesen existir derivados de la situación estatal.

"Es explícito que existe una voluntad de acuerdo, para nosotros la unidad es un valor que acreditamos", por lo que buscan "un acuerdo lo antes posible".

Preguntado por si su formación iba tarde ante la posibilidad de un adelanto electoral, Paulo Carlos apuntó que "estamos preoparados", aludiendo al registro de la marca y el proceso de negociación ya en marcha.