La secretaria general del PP de Galicia, Paula Prado, señaló este domingo en la comida de Navidad organizada por la agrupación local de la formación en Redondela, a la que también acudió Rueda, que “ven una oposición débil” de cara a las elecciones autonómicas que se celebrarán en 2024.

En este sentido, indicó que el BNG, liderado por Ana Pontón, lleva “40 años planteando los mismos posicionamientos para Galicia”, mientras que el PSdeG, con José Ramón Gómez Besteiro como candidato, busca una coalición con Sumar “porque no llegan” a obtener los votos para ser “la alternativa al PPdeG”.

“Vemos a un BNG que se ausentó del discurso del Rey la semana pasada, vimos como también no aplaudió a Zelensky porque está más con Putin que con los ciudadanos de Ucrania, vemos a un BNG sumiso al independentismo catalán y al independentismo vasco”, apostilló Prado. En este sentido, incidió en que consideran que el Bloque “no está pensando en Galicia”, sino que “únicamente” piensa en sus “intereses independentistas, en sus intereses absolutamente partidistas”. Así las cosas, remarcó que el Bloque “del no, sigue siendo el BNG del no” aunque, añadió, “se pone un disfraz de moderación porque nadie le compra su discurso”.

En contraposición, la secretaria general del PPdeG ensalzó a su partido que definió como “fuerte”. Así, aprovechando su visita a la provincia, remarcó que estuvieron en varias cenas en Pontevedra con “más de 2.000 personas volcadas con el presidente Rueda” y con “su proyecto” para Galicia

Rueda saca pecho en Baiona por “el sentidiño” de su partido

Estar preto da xente serve para moitas cousas. Escoitas problemas, reflexións… pero tamén recibes moita forza. Grazas aos veciños e veciñas de Baiona por todo o ánimo que nos deron hoxe.

Con Sito Almuíña Baiona volve ser a que era!



Seguimos, porque #GaliciaNonPara!

El autobús de los populares gallegos, ‘Galicia non para!’, tuvo ayer una nueva parada en la localidad pontevedresa de Baiona. Hasta allí se desplazó el presidente de la Xunta y líder de los populares galllegos, Alfonso Rueda, que subrayó “la importancia que los gallegos dan a la estabilidad, el sentidiño y la normalidad extraordinaria que garantiza su partido”.

Hasta la Praza Padre Fernando se acercaron vecinos de la localidad que, coincidiendo con las semanas previas a Navidad, le trasladaron al presidente del Ejecutivo gallego su preocupación por la subida de precios. Allí, Rueda se comprometió a “continuar haciendo todo lo que esté de su mano seguir ayudando a las familias”.