El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha apuntado que el pico de gripe en Galicia llegará a mediados de enero y ha animado a la población a vacunarse. Así lo ha avanzado en una entrevista en la Cadena Ser y que ha recogido Europa Press, donde ha recordado que los recintos masivos de vacunación estarán abiertos hasta el próximo día 9 de diciembre.

Por otra parte, interpelado sobre la manifestación de hace unos días en A Mariña ante "el deterioro" de la sanidad en esa comarca, ha detallado que la Xunta "nunca negó" que hay "un problema importantísimo" de falta de especialistas, especialmente en Medicina Familiar y Comunitaria y también en Pediatría y Atención Primaria, ha añadido. Con todo, ha subrayado que este problema "no pasa en Galicia, no es culpa del PP", sino que también pasa "en otras comunidades autónomas". Así, ha continuado, se parte de que "no hay médicos especialistas" por diferentes situaciones.

Por una parte, ha explicado, porque muchos profesionales terminan su período de actividad y porque "no hay un sistema" que ayuda a formar los médicos necesarios para cubrir "ese alto número" de personas que se van. "Por eso, algunas comunidades autónomas llevamos seis años pidiendo al Ministerio que nos deje formar a más médicos de familia y más pediatras", ha remarcado.

Para Comesaña, esa petición es "clamar en el desierto" ya que pasan años, ministros y gobiernos y "continúa igual" y ha recordado que la Xunta pidió formar a 1.000 médicos de familia cada año.

Con todo, el Ministerio de Sanidad "no hacía nada", pero el Partido Socialista y el BNG "votaron que no a esas medidas". "Curiosamente, el PSOE y el BNG están en esa manifestación en Viveiro como si no tuvieran nada que ver con que no tengamos más médicos", ha puntualizado.