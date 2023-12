Agora pendentes do mar🌊En terra🟢



🔹A partir das 21:00🟠Mar combinada do oeste con ondas entre 5 e 6 metros entre #RíasBaixas #CostadaMorte e o #GolfoÁrtabro

🔹Venres día 8🟡Mar combinada do oeste con ondas baixando dos 5 metros entre #AGuarda e #Ortegal co avance da xornada. pic.twitter.com/UKXwXK88TT